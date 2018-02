Kontaveit Kanepi rahaküsimise saagast: pole minu koht kommenteerida

Eesti tennisenaiskond asub neljapäeval Fed Cupil võistlustulle eesmärgiga Euro-Aafrika tsooni I gruppi püsima jääda. Kõik asjaosalised tunnistasid täna pressikonverentsi laua taga, et Kaia Kanepiga koos võiks võidelda edasipääsu nimel.

"Muidu oleksime mänginud pääsu eest Maailmaliigasse, nüüd on esimene eesmärk püsima jääda," tunnistas Eesti esireket Anett Kontaveit Tallinki tennisekeskuses ajakirjanikele. TV3 küsimusele, kas ta on Kanepiga toimunust rääkinud või kuidas ta tema rahaküsimise saagat (Kanepi küsis Eesti esindamise eest tenniseliidult 100 000 eurot - toim) kommenteerib, vastas Kontaveit: "Ei ole rääkinud. Kahju muidugi, aga ma ei leia, et see on minu koht kommenteerida."

Kontaveidil endal on tenniseliidu ja Tallinkiga leping, mis muu hulgas kohustab teda ka Fed Cupil mängima. Kanepi taolisele lepingule selle hooaja eel allkirja ei pannud. Küsimusele, kas need lepingutingimused olid talle vastuvõetavad, vastas Kontaveit: "Absoluutselt. Mul on olnud alati au Eesti eest mängida."

Kontaveidi järel on Eesti teine, kolmas ja neljas number Fed Cupil 17-aastane Jelena Malõgina ning 15-aastased Katriin Saar ja Saara Orav. Motivatsioonipuudust Kontaveit Kanepi loobumise tõttu ei tunne.

"Muidugi on kahju, aga oma riigi eest mängime me ikka samamoodi. Nüüd on lihtsalt teine eesmärk, aga olen sama motiveeritud nagu varem. Noored on juunioride võistlustel häid tulemusi näidanud. Mina lähen üksikmängus oma tööd tegema. Eks paistab, kuidas läheb."

Fed Cupi turniir algab Tallinki tennisekeskuses homme. Eesti, kes kuulub ühte alagruppi Portugali ja Suurbritanniaga, peab esimese matši (kaks üksikmängu, üks paarismäng) portugallannade vastu neljapäeval. Reedel on vastaseks Suurbritannia eesotsas tugevate Johanna Konta (WTA 11.) ja Heather Watsoniga (WTA 74.). Kui jäädakse alagrupis teiseks, mängitakse laupäeval kohamäng, kui viimaseks, siis ellujäämismatš I gruppi püsimajäämise nimel.