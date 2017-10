Kontaveit jäi hooajaga väga rahule: ma ei kahetse midagi

Tennisist Anett Kontaveit pani täna Luksemburgi WTA turniiri teise ringi mänguga hooajale punkti.

Maailma edetabelis 35. kohal asuv eestlanna kaotas täna Suurbritannia endisele esinumbrile Heather Watsonile (WTA 81.) 4:6, 4:6. Kontaveit tegi kuus topeltviga ja lasi kolmel korral oma pallingu murda.

"Vastane servis hästi ja mängis kindlalt. Mina oma parimat mängu kindlasti ei näidanud. Kuni avaseti 4:4-ni oli okei, kuid siis tuli üks kehv servigeim ja nii kiiresti see asi ümber pöörduski," sõnas Kontaveit tasavägise mängu kokkuvõtteks.

21-aastane eestlanna kasutas mängu ajal ka võimalust, et treener Glenn Schaapilt näpunäiteid saada. Millist nõu juhendaja andis? "Ta ütles, et ma võitleks ja prooviks vastase elu raskeks teha. Toetas ja innustas mind nagu ikka."

Kui eelmise aasta lõpetas Kontaveit maailma edetabelis 110. kohal, siis praeguseks on ta tõusnud 35. reale. "See oli kindlasti minu karjääri parim hooaeg. Jään väga rahule. Ma ei kahetse midagi, täitsin mitmeid eesmärke kiiremini, kui oleksin osanud oodata," märkis tänavu Wimbledonis kolmandasse ja French Openil teise ringi jõudnud tennisist. Tema aasta tipphetkeks oli kindlasti juunikuine WTA turniiri võit Hollandis Den Boschis.

21-aastane eestlanna usub, et hooaja teise poole mänguvormi languse üheks põhjuseks oli aasta alguse väga tihe graafik. "Hooaja esimene pool kuni juulini oli ülitihe. Eelnevatel aastatel pole ma just sellisel kõrgel tasemel nii palju mänge mänginud. Väga palju oli kvalifikatsioonist alustamist ja põhitabelisse võitlemist - see andis mulle kindlasti palju kogemusi ja oli väga õpetlik. Hooaja lõpp on kõigil raske. Loodan sellest õppida ja tugevamaks saada," ütles Kontaveit optimistlikult.

Uue hooaja plaane pole eestlanna veel treeneriga paika pannud: "Alguses olen kindlasti Tallinnas ja füüsilise ettevalmistusega alustan õige varsti. Treeninglaagrite osas on olukord veel lahtine."