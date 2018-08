Kontaveit ja Kanepi tõusid WTA edetabelis kaks kohta

Cincinnati turniiril 16 parema sekka jõudnud Kontaveit kerkis 30. kohalt 28. reale, samal ajal kui Kanepi tõusis 46. kohalt 44.-ks.

WTA edetabeli liidrina jätkab Simona Halep, järgnevad Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Angelique Kerber ja Petra Kvitova.

Cincinnati turniiril Kontaveidi alistanud ning hiljem ka kogu turniiri võitnud Kiki Bertens kerkis 13. kohale ning on Kontaveidi vastaseks ka peatselt algava New Haveni turniiri avaringis, kui ta sellest just loobuda ei otsusta.