Kontaveit Eesti ajakirjanikele: mäng oli närviline, aga võit on võit

Kontaveit teeb Australian Openil kaasa ka paarismängus, kus tema partneriks on 22-aastane inglanna Harriet Dart, kes üksikmängu maailma edetabelis asub 131. ja paarismängus 111. kohal. Kontaveidi paarismängu ranking on 811. Avaringis mängivad Kontaveit ja Dart wild cardi saanud Austraalia duo Kimberly Birrell - Priscilla Hon vastu. Selle mängu toimumisaeg pole veel teada. Kindlasti ei ole see täna ega homme.

"Olen slämmidel üritanud ikka paari mängida, sest Fed Cupil tuleb seda nagunii teha. Saan Harrietiga hästi läbi ja ta ise küsis. Paarismängus on tähtis, et sa end paarilisega mugavalt tunneksid," selgitas Eesti esireket Dartiga tiimi moodustamise tagamaid.

Üksikmängu teises ringis kohtub Kontaveit belglanna Kirsten Flipkensi (WTA 50.) ja valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitši (WTA 31.) matši võitjaga. See kohtumine on samuti kavas täna, kuid pole veel alanud.