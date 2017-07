Kontaveit alustas Gstaadi turniiri suurepäraselt: kindel 6:1, 6:3 võit!

Turniiril kolmanda asetuse saanud Kontaveit alustas kohtumist küll pisut rabedalt, kuid sai kiirelt hoo sisse ning liikus pidurdamatult võidu poole. Mõni minut üle tunni kestnud matši võitis eestlanna lõpuks viiendal matšpallil 6:1, 6.3.

Trevisan sai kohtumise jooksul kasutada kümme murdepalli, kuid suutis neist ära kasutada vaid ühe.

Kaheksandikfinaalis on Kontaveidi vastaseks maailma 150. reket, venelanna Anna Kalinskaja.

Kontaveidi esimeseks vastaseks oli maailma 153. reket, 23-aastane Martina Trevisan. Itaallanna pääses Gstaadi põhitabelisse läbi kvalifikatsiooni ning jõudis hiljutisel Rooma turniiril veerandfinaali.

Praegune edetabelikoht on Trevisani jaoks karjääri kõrgeim. Kontaveit ja Trevisan varem omavahel kohtunud ei olnud.

Delfi TV pakub Kontaveidi edu korral Gstaadi turniirilt otsepilti alates veerandfinaalidest.

Anett Kontaveit - Martina Trevisan

Käes - lõpuks! 6:1, 6:3 ja Kontaveit on edasi!

Trevisan lööb auti. Matšpall number viis.

Ei tule ka seda! Võimas serv itaallannalt!

Kohtunik peab mängu kinni ja tuvastab, et Kontaveidi löök, mille üks joonekohtunikest audiks hüüdis, oli ikkagi joonel. Neljas matšpall!

Võrku - ikka veel mitte!

Veel üks matšpall. Selle kohtumise kolmas.

Ei veel, ei veel - Trevisan püsib veel elus. 40-40.

Matšpall!

Trevisan läks oma pallingugeimi 40-15 ette, kuid nüüd on seis tasa. Kas Kontaveit suudab murda ja mäng võita juba selles geimis?

Topeltviga! See sett veel lõppu ei saa. 5:3.

Veel üks võimalus murdeks vastasele.

Trevisan lööb auti. Kontaveit on mängus päästnud kõik üheksa murdepalli!

Tuleb veel üks murdepall vastasele.

Ei lähe seegi - tasa. 40-40.

Hoopis Trevisan saab nüüd võimaluse murdeks. Seni pole itaallannal veel ükski murdepall punktiks läinud.

Aga Kontaveit põrutab selle paraku võrku. Võimalusi tuleb loodetavasti aga veel.

Matšpall...

Anett murrab kiirelt ning hakkab matšivõidu peale servima! 5.2.

Kontaveit peab natuke pusima, aga saab oma pallingugeimi kätte. 4:2.

Trevisan suudab taas oma servi hoida, kuid on endiselt teises setis ühe murdega taga. 3:2.

Ja geim on käes! 3:1.

Kontaveit päästab murdepalli. Trevisan pole suutnud ühtegi oma kuuest breikpallist ära kasutada.

Trevisan suudab sedapuhku oma servi hoida, kuid on endiselt teises setis kaotusseisus. 2:1.

Kontaveit teeb oma pallingul ühe topeltvea, kuid võidab kõik ülejäänud punktid. 2:0.

Suurepärane - Kontaveit alustab teist setti kohe murdega ning läheb 1:0 juhtima.

Avasett on käes! 6:1. Seti lõpp oli Anetti poolt juba kindlamast kindlam.

Vastase topeltviga annab Kontaveidile veel ühe murde. 5:1 ning avasett on juba käega katsuda!

Aga Anett päästab selle taas ning võtab võimsa serviga ka geimi endale. Eestlanna on päästnud juba viis breikpalli! 4:1.

Kontaveit ei kasuta nüüd geimpalli ära ning annab hoopis vastasele võimaluse murdepalliks.

Internet on Delfis tagasi ning saame mängu ka meie otseblogis taas kajastada. Sõnumid on rõõmsad - rabeda alguse järel suutis Kontaveit just Trevisani servi murda ning juhib avasetti 3:1!