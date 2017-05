Kontaveit alustas French Openit võidukalt ja kohtub teises ringis tiitlikaitsja Muguruzaga

Tasavägises esimeses setis murdis Kontaveit ebamugava mängustiiliga vastase alles viimases geimis. Teises setis segas rumeenlannat jalavigastus ning pärast Niculescu servimurret ja 0:1 taha jäämist võitis Eesti esireket kuus geimi järjest.

Tund ja 21 minutit kestnud matšis lõi Kontaveit viis serviässa ja tegi kolm topeltviga. Niculescul kogunes topeltvigu sama palju, kuid ässa tal lüüa ei õnnestunudki.

Teises ringis kohtub Kontaveit ilmselt ülehomme Prantsusmaa lahtiste tiitlikaitsja Garbine Muguruzaga (WTA 5.), kes alistas avaringis itaallanna Francesca Schiavone 6:2, 6:4.

Anett Kontaveit - Monica Niculescu

Gunnar Leheste: Kontaveidi ja Niculescu matši statistika (kliki pilti, et näha seda suuremalt)

Gunnar Leheste: Matšpall number neli töötab ja Kontaveidi - Muguruza kolmas kohtumine sel aastal saabki teoks!

Gunnar Leheste: Üle 8 minuti on Muguruza ja Schiavone selles geimis pusinud...

Gunnar Leheste: Muguruzal matšpall.

Gunnar Leheste: Muguruza servib teises setis 5:4 eduseisul. Käimasolev geim võib jääda viimaseks, aga ei pruugi.

Jaan Martinson: Aga kes on järgmine vastane? Gabrine Muguruza võitis Francesca Schiavone vastu esimese seti, kuid teises käib tige heitlus.

Jaan Martinson: Võidu vormistamine. Niculescu ei üritagi pallini jõuda.

Gunnar Leheste: Kontaveit võidab 7:5, 6:1!

Jaan Martinson: Niculescu seisab, mitte ei mängi. Aga ei loobu, kuigi keotab pallingugeimi nulliga. Ilus ja sportlik.

Gunnar Leheste: 40:0 Kolm matšpalli.

Gunnar Leheste: 5-1 Kontaveit murrab nulliga!

Jaan Martinson: Kontaveit polegi Prantsusmaa lahtistel võitu kirja saanud.

Gunnar Leheste: Kontaveit juhib vastase pallingul juba 30:0.

Jaan Martinson: Kui Niculescu nüüd ei häma, siis peaks mäng kohe-kohe lõppema.

Jaan Martinson: Serviga vastane väljakult välja, siis krossiga punkt koju. Kaunis. Niculescu ei liigu enam üldse. Jalg lõplikult läbi?

Gunnar Leheste: 4-1 Kontaveit lõpetab servigeimi ässaga.

Gunnar Leheste: 40:15 Kontaveit lööb auti.

Gunnar Leheste: Kontaveit juhib oma pallingul 40:0.

Jaan Martinson: Kolmas murdepall toob geimi Kontaveidile. Aitäh, Niculescu, topeltvea eest.

Gunnar Leheste: 15:0 Kontaveit alustab oma pallingut ilusa tagakäe äralöögiga.

Jaan Martinson: Nüüd lõi Kontaveit krossi siis, kui polnud vaja. Piki piiri võitnuks geimi.

Gunnar Leheste: 3-1 Niculescu lõpetab topeltveaga. Kontaveidile kolmas geim järjest!

Gunnar Leheste: Eduseis ja kolmas murdepall Kontaveidil.

Gunnar Leheste: 40:40 Niculescu päästab mõlemad murdepallid.

Jaan Martinson: Kontaveidil kaks murdepalli taas. Otsi punkti!

Gunnar Leheste: 15:40 Kontaveidil kaks murdepalli.

Jaan Martinson: Jälle Kontaveidi stopper!. Kaia Kanepi, muide, ei õppinudki stopperit ära.

Gunnar Leheste: Kontaveit asub Niculescu pallingul 30:15 juhtima.

Jaan Martinson: No ei tööta Niculesku stopperid, ei tööta. Kontaveit domineerib. Rahulik ja tark mäng toob võidu.

Gunnar Leheste: 2-1 Kontaveit võidab teise geimi järjest.

Gunnar Leheste: 40:15 Esimese geimpalli Niculescu päästab.

Gunnar Leheste: 40:0 juba Kontaveidile.

Gunnar Leheste: Kontaveit läheb oma servi 30:0 juhtima.

Jaan Martinson: Esimene tuleb, kuigi löök tuli võrgus olevale Niculescule liiga ette.

Jaan Martinson: Rahulikult, Anett, kaks murdepalli, üks tuleb ära.

Gunnar Leheste: 1-1 Niculescu lööb võrku ja Kontaveit murrab kohe tagasi.

Gunnar Leheste: 15:40 Kontaveidil kasutada kaks murdepalli.

Gunnar Leheste: Niculescu pallingul seis 15:15.

Jaan Martinson: Kolmandat ei kaitsnud. Aga ei hullu. Murdis tema, murrad ka sina.

Gunnar Leheste: 0-1 Niculescu alustab teist setti servimurdega.

Jaan Martinson: Teine kah. Stopperiga.

Jaan Martinson: Kolm murdepalli vastasel, esimene päästetud.

Jaan Martinson: Ai-ai, asi halb. Kuidagi lohakas teise seti alguses.

Jaan Martinson: Kontaveit oli võrgus suisa 21 korda ja võitis 11 punkti.

Gunnar Leheste: 0:40 Niculescul kolm murdepalli.

Gunnar Leheste: Niculescu jääb teise seti avageimis oma pallingul 0:30 taha.

Jaan Martinson: Esimese servi protsent 61 on Kontaveidil OK, kuid saaks olla parem.

Jaan Martinson: Võimas! Superkaitse alustuseks ja Nicolescu stopperi järel kross tühja kohta lõpetuseks.

Jaan Martinson: Kaks settpalli Kontaveidil. Ole kannatlik. Otsi punkti!

Gunnar Leheste: 7-5 Olemas! Esimene sett tuleb väga raskelt, aga tuleb!

Jaan Martinson: Nonii, kaks kaunist punkti Kontaveidilt. Esimene kannatlik, teine stopperiga.

Gunnar Leheste: 15:40 Kontaveidil kaks sett- ja murdepalli!

Gunnar Leheste: 15:30 Niculescu stopper jääb täpselt joone peale, Kontaveit lööb sealt võrku.

Gunnar Leheste: 0:30 Kontaveit üllatab stopperiga.

Gunnar Leheste: Niculescu lööb auti, Kontaveit asub vastase servil 15:0 juhtima.

Jaan Martinson: Tundub, et Kontaveit veel ei tea, kuhu palli lööb, aga Niculescu teab. On alati õiges kohas. Õnneks päästab Kontaveit murdepalli ja võidab geimi.

Gunnar Leheste: 6-5 Niculescu lööb auti. Oma servi Anett siin setis ei kaota.

Gunnar Leheste: Edu Kontaveidile.

Gunnar Leheste: 40:40 Niculescu jääb võrgumängus peale.

Gunnar Leheste: Teine hea serv järjest. Niculescu eeskäe lõige maandub võrgus. Edu Anetile.

Jaan Martinson: Kontaveit mängib vastase vastu küljepiiri ja siis jätkab sinnasamasse. Miks? Löö krossi!

Gunnar Leheste: 40:40 Ilus serv hoiab Kontaveidi mängus!

Gunnar Leheste: Kontaveidi stopper üle võrgu ei jõua. Niculescul valusal hetkel murdepall.

Gunnar Leheste: 40:40 Kontaveit lööb võrgulindi puutest auti.

Gunnar Leheste: 40:30 Niculescu püsib veel mängus.

Jaan Martinson: Aga kohe superpunkt otsa - liikumise pealt piki piiri. Maailmatase!

Jaan Martinson: Topeltviga - kolmas ses mängus - pole teretulnud.

Gunnar Leheste: 40:15 Niculescu stopper jääb võrku pidama.

Gunnar Leheste: 30:15 Kontaveidilt ilus eeskäe äralöök.

Jaan Martinson: Võiks öelda, et Niculescu sunnib Kontaveidi eksima. Ent teisalt teeb Kontaveit ka ise liiga palju vigu. Keegi pole vastase servigeimi murdnud.

Gunnar Leheste: 15:15 Anetilt kolmas topeltviga täna.

Gunnar Leheste: 15:0 Kontaveit alustab oma servigeimi perfektselt.

Gunnar Leheste: 5-5 Rumeenlanna võidab kolmanda punkti järjest ja hoiab oma servi.

Gunnar Leheste: 40:30 Kontaveit lööb auti. Rumeenlanna geimpall.

Gunnar Leheste: 30:30 Kontaveit lööb kahjuks auti.

Gunnar Leheste: 15:30 Kontaveit pääseb vastase servil juhtima.

Gunnar Leheste: 15:15 Kontaveidilt ilus tagakäe kross.

Gunnar Leheste: 15:0 Kontaveit lööb auti.

Jaan Martinson: Ilus geimivõit. Nüüd tuleks ka murda vastase geim. Pole ju võimatu.

Jaan Martinson: Esimene stopper, mis Kontaveidil ebaõnnestub ja koha paikab ta vea perfektse stopiga.

Gunnar Leheste: 5-4 Niculesscu meelitab Aneti stopperiga võrku. Eestlanna ei jäta võimalust kasutamata ja vormistab geimi äralöögiga.

Gunnar Leheste: 40:15 Eeskäe äralöök juurde. Kontaveidil rusikas püsti.

Gunnar Leheste: 30:15 Kontaveidil kaunis stopper. Niculescul polnud mingit võimalust.

Jaan Martinson: Niculescu ründab ja võidab geimi.

Gunnar Leheste: Kontaveidi servil seis 15:15.

Gunnar Leheste: 4-4 Kontaveit lööb auti. Niculescu hoiab servi.

Gunnar Leheste: Eduseis Niculescule.

Gunnar Leheste: 40:40 Niculescu lööb võrku.

Gunnar Leheste: 40:30 Geimpall Niculescul.

Gunnar Leheste: Niculescu pallingul seis 30:30.

Jaan Martinson: Kontaveidi stopperid mängus kolmest kolm ja geim kodus.

Gunnar Leheste: 4-3 Kontaveidilt ilus stopper. Oma serv jälle käes.

Gunnar Leheste: 40:30 Niculescu lööb auti.

Gunnar Leheste: 30:30 Kontaveit teeb võrgust eeskäe äralöögi.

Jaan Martinson: Kohe sama olukord, nüüd pall selgelt väljakule - ja töötab.

Gunnar Leheste: 15:30 Kontaveit teeb oma teise topeltvea. Läks teise serviga liigselt riskima.

Jaan Martinson: Jälle rumal viga Kontaveidilt - plats tühi, aga lööb auti. Miks?

Gunnar Leheste: 15:15 Anett saab rumeenlanna stopperi kätte ja vastab lõikelöögiga risti üle väljaku.

Jaan Martinson: Tõrjeviga lõpetab geimi. Taas. Äkki tasuks palli rohkem mängus hoida?

Gunnar Leheste: 0:15 Kontaveidi tagakäelöök läheb napilt auti.

Gunnar Leheste: 3-3 Kontaveit lõpetab geimi järjekordse tõrjeveaga.

Jaan Martinson: Põrgulikult varieeritud löögid Niculescult - ründab, lõikab, tilgutab... Ülivastik vastane.

Gunnar Leheste: Vindiga ebamugav serv Niculescult. Taas eduseis.

Gunnar Leheste: 40:40 Niculescu lööb auti. Ise ei taha väga uskuda ja läheb jälge uudistama. Pukikohtunik alla tulema ei hakka.

Gunnar Leheste: Niculescu pääseb kavala lõikelöögiga eduseisu.

Gunnar Leheste: 40:40 Anett on võrgus ülikindel.

Gunnar Leheste: 40:30 Niculescu pääseb geimpallini.

Gunnar Leheste: Kontaveit pääseb 30:30 viigiseisuni. Lõpuks üks ilus stopper ka eestlannalt.

Gunnar Leheste: 30:0 Kontaveit lööb eeskäe pikaks.

Jaan Martinson: Niculescu stopper ei tööta ega tööta ega tööta. Kontaveit teenib kolmest stopperist kolm punkti. Jätka samas vaimus, Niculescu!

Gunnar Leheste: 15:0 Niculescu stopp töötab vahelduseks.

Gunnar Leheste: 3-2 Kontaveit oli Niculescu stopperiks hästi valmis ja vormistas geimi võrgust eeskäe äralöögiga.

Gunnar Leheste: Edu Kontaveidile.

Jaan Martinson: Kaks tagantkätt pikaks. Kontaveit laiutab käsi. No kas on vaja palliga piiri puhastada? Seda teevad pallipoisid vahepausil.

Gunnar Leheste: 40:40 Kontaveit lööb võrku.

Gunnar Leheste: Edu Kontaveidil. Niculescu stopper maandub võrgus.

Gunnar Leheste: 40:40 Kontaveit surub võrgust palli maha.

Gunnar Leheste: 30:40 Kontaveit lööb auti. Niculescul murdepall.

Jaan Martinson: Kontaveidi stopper töötab. Niculescu ei üritagi. Jalg valus?

Gunnar Leheste: 30:30 Kontaveit lööb auti.

Gunnar Leheste: 30:15 Kordub sama.

Gunnar Leheste: 15:15 Anetilt eeskäe äralöök. Niculescu lihtsalt seisab ja vaatab.

Jaan Martinson: Kurb greim. Kaks murdevõimalust läksid luhta.

Gunnar Leheste: 0:15 Kontaveit jääb oma servil kaotusseisu.

Jaan Martinson: Kolm tõrjeviga Kontaveidilt. Tahab liiga täpselt lüüa. Anna pallile ruumi.

Gunnar Leheste: 2-2 Niculescu hoiab servi.

Gunnar Leheste: Edu Niculescul. Kontaveit lööb tõrjelt auti.

Gunnar Leheste: 40:40 Niculescu topeltviga. Seis jälle tasa.

Gunnar Leheste: Eduseis Niculescule. Rumeenlanna meelitab Aneti võrku ja lööb temast kõrge kaarega üle.

Gunnar Leheste: 40:40 Niculescu päästab mõlemad murdepallid.

Jaan Martinson: Niculescu stopper võrgus. Praegu toovad stopid talle pigem kahju kui kasu.

Gunnar Leheste: 15:40 Kontaveit lööb võrgust võimsa eeskäe äralöögi. Kaks murdepalli.

Gunnar Leheste: 15:30 Niculescu stopplöök kukub võrku.

Gunnar Leheste: 15:15 Kontaveit lööb tõrjelt auti.

Jaan Martinson: Tagantkäe nurka löödud pallideni Niculescu ei jõua juba kolmas kord. Kusjuures seekord mängis Kontaveit kenasti - mitte liiga nurka ja piiri lähedale, vaid kindlat. Piisab sellestki.

Gunnar Leheste: 0:15 Kontaveit läheb tagakäe äralöögiga vastase servi juhtima.

Gunnar Leheste: 2-1 Kontaveidilt ilus eeskäe äralöök. Hoiab servi.

Jaan Martinson: Topeltveale äss otsa. Tüüpiline.

Gunnar Leheste: 40:15 Niculescu tagakäelöök maandub võrgus.

Gunnar Leheste: 30:15 Topeltveale järgneb kohe serviäss.

Gunnar Leheste: 15:15 Kontaveit teeb esimese topeltvea.

Gunnar Leheste: 15:0 Niculescu lööb eeskäelt võrku.

Gunnar Leheste: 1-1 Niculescu mängib Kontaveidi lõigatud pallidega üle.

Gunnar Leheste: 40:30 Kontaveidilt ilus eeskäe äralöök mööda piiri.

Jaan Martinson: Niculescu eestkäe stopper on briljantne, ent kui see ära jagada, on edu Kontaveidi poolel, nagu näha.

Gunnar Leheste: 30:0 Niculescu demonstreerib vindiga eeskäe stoppi.

Gunnar Leheste: 30:15 Kontaveit näeb Niculescu stopi läbi, tuleb võrku ja toob endale äralöögiga punkti.

Jaan Martinson: Oma servigeimi võit annab enesekindlust.

Gunnar Leheste: Niculescu läheb oma servi 15:0 juhtima.

Jaan Martinson: Tipptennis on halastamatu, nagu kirjeldas Andre Agassi oma biograafias. Kui ta nägi, et vastase jalad hakkasid krampi tõmbuma, siis tuli teda jooksutama hakata lootuses, et too kokku vajub. Niculescu jalg on teibitud, seega tuleb vaadata, kuidas ta liigub ja elu keeruliseks teha.

Gunnar Leheste: 40:30 Niculescu lööb teiselt pallingult eeskäe pikaks.

Gunnar Leheste: 1-0 Algus on korralik. Kontaveit hoiab servi.

Gunnar Leheste: Niculescu pääses lõikava eeskäe tõrjega 30:15 ette, aga Anett viigistab 30:30.

Gunnar Leheste: 15:0 Kontaveit alustab matši serviässaga!

Jaan Martinson: Niculescu lõigatud eestkäsi on tõesti omapärane. Tavaliselt lõikavad mängijad eestkätt vaid siis, kui upitavad pallini. Kusjuures ta lööb ka eestkätt topspinni, seega on arsenalis üks löök rohkem.

Gunnar Leheste: Mängijad on väljakul ja teevad sooja.