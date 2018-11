Kontaveit alustab uut hooaega Brisbane'i turniiriga

Brisbane'i turniirile on üles antud paljud tipud - naistest on maailma edetabelis kõrgeima asetusega hetkel Elina Svitolina (WTA 4.), aga kohale on lubanud tulla ka kogu talle järgnev esikümme: Naomi Osaka (WTA 5.), Sloane Stephens (WTA 6.), Petra Kvitova (WTA 7.), Karolina Pliškova (WTA 8.), Kiki Bertens (WTA 9.) ja Darja Kasatkina (WTA 10.).

WTA edetabelis hoiab Kontaveit 21. kohta.

Kontaveit alustas hooaega Brisbane'is ka tänavu, jõudes seal teise ringi, kus kaotas valgevenelannale Aliaksandra Sasnovitšile.