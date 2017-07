Kontaveit alustab Šveitsi turniiri homme ennelõunal

Juhul kui Kontaveit pääseb teise ringi kohtub ta kas vabapääsmega põhiturniirile pääsenud 17-aastase šveitslanna Rebeka Masarovaga (WTA 468.) või läbi kvalifikatsiooni tulnud venelanna Anna Kalinskajaga (WTA 150.).

Kontaveidil on turniiril kolmas asetus. Kõrgeimat paigutust omab prantslanna Caroline Garcia (WTA 20.). Eestlannast kõrgema edetabelikohaga on Gstaadis veel hollandlanna Kiki Bertens (WTA 35.).

Homne ajakava:

Updated Order of Play for tomorrow, Tuesday July 18th - Get it here! 🎾🙌 pic.twitter.com/K2SeS9IbN6