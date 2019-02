Kontaveidil seisab Fed Cupil ees raske kohtumine hea sõbranna vastu

"Jah, selleks kohtumiseks on keerulisem valmistuda küll," tunnistas Kontaveit tänasel pressikonverentsil Tondi tennisekeskuses. "Me ei ole küll ammu omavahel mänginud, viimati juunioride ajal, aga oleme päris palju koos trenni teinud, isegi viimati Austraalias ja enne seda USA-s. Tal oli eelmise aasta lõpus mingi vigastus ning ta tuli Austraalias alles võistlustele tagasi, aga edetabelikoht näitab, et ta on hea mängija ja liigub tõusuteel."

Rootsiga mängib Eesti Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni I grupi turniiril teisel päeval, avapäeval kohtutakse Bulgaariaga, kolmandal päeval meie alagrupi eeldatava favoriidi Ukrainaga.

Rebecca Peterson 2018. aasta veebruaris Tallinnas Tallinki tennisekeskuses. Foto: Rauno Volmar

"Oleme juba väiksest peale - kui olime 11-12 aastased - teineteist tundnud ja omavahel mänginud. Sõbrannad küll, aga eks me mõlemad tahame võita. Sõbrannad võib pärast mängu edasi olla," jätkas Kontaveit.

Isegi kui sa 6:0, 6:0 võidad? "Ma ei usu, et ma 6:0, 6:0 võidan," naeris Kontaveit. "Ma võin ju ka 0:6, 0:6 kaotada. Siis peame samuti sõbrannad edasi olema!"

Kontaveidil oli kohe varnast võtta üks naljakas lugu minevikust: "Mängisin kunagi Tallinnas 15 000-dollarilisel turniiril ühe tüdrukuga oma majast, kellega pidin veel ka hiljem paari mängima. Ma võitsin teda 6:0, 6:0, pärast mida läks ta koju ja paarismängu me ei mänginudki."

