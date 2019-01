Kontaveidil on Australian Openil 20. asetus, vastane selgub neljapäeval

Asetus tagab selle, et enne kolmandat ringi eestlanna ühegi teise paigutatud mängijaga kohtuma ei pea, kuid ei tähenda ilmtingimata, et tal seetõttu tee nii kaugele kergem peaks tulema.

Kontaveidil on värskelt meeles 2018. aasta US Open, kus ta sai 28. asetuse, kuid pidi juba avaringis alla vanduma tšehhitar Katerina Siniakovale, kes tol hetkel oli WTA edetabeli 54. number. Täna on paarismängu maailma esinumber üksikmängu edetabelis 36. ehk üks esimesi, kes Australian Openi asetusest ilma jäi. Asetatud mängijaid on suure slämmi turniiridel 32.

Australian Openi põhitabel loositakse juba neljapäeval Eesti aja järgi kell 9 (kohalik aeg kell 18). Mängudega tehakse algust tuleval esmaspäeval Eesti aja järgi kell 1 öösel (kohalik aeg kell 10).

Women's Singles #AustralianOpen seedings 17-24:

17. Madison Keys

18. Garbine Muguruza

19. Caroline Garcia

20. Anett Kontaveit

21. Qiang Wang

22. Jelena Ostapenko

23. Carla Suarez Navarro

24. Lesia Tsurenko — Tony Fairbairn (@fairbairntony8) January 6, 2019

Mis on asetuste erinevus?

1. asetus läheb alati tabeli tippu, 2. asetus kõige põhja, et nemad kohtuksid teineteisega kõige varem finaalis.

3. ja 4. asetus pannakse eri tabelipooltesse, et nad ei kohtuks kahe tugevama asetusega enne poolfinaali.

5.-8. asetus paigutatakse tabelisse võrdselt, et nad kohtuksid 1.-4. asetusega kõige varem veerandfinaalis.

9.-12. asetus paigutatakse tabelisse võrdselt, et nad kohtuksid 5.-8. asetusega kõige varem 4. ringis.

13.-16. asetus paigutatakse tabelisse võrdselt, et nad kohtuksid 1.-4. asetusega kõige varem 4. ringis.

17.-24. asetus paigutatakse tabelisse võrdselt, et nad kohtuksid 9.-16. asetusega kõige varem 3. ringis.

25.-32. asetus paigutatakse tabelisse võrdselt, et nad ei kohtuks 1.-8. asetusega enne 3. ringi.