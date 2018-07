Kontaveidi ja Muguruza taaskohtumist ei tule! Wimbledoni tiitlikaitsja sai üllatuskaotuse

Anett Kontaveidi kolmanda ringi vastane Wimbledonis on belglanna Alison Van Uytvanck, kes lükkas tulemusega 5:7, 6:2, 6:1 auti maailma kolmanda reketi ja turniiri tiitlikaitsja Garbine Muguruza.

WTA tabelis 47. kohal olev van Uytvanck oli turniiri avaringis 6:2, 6:2 alistanud sloveenlanna Polona Hercogi (WTA 64.).

24-aastane van Uytvanck on parasjagu tegemas enda parimat esitust Wimbledoni turniiril. Seni oli ta parimal juhul jõudnud 2014. aastal teise ringi. Suure slämmi turniiridest on tema parimaks saavutuseks 2015. aastal Prantsusmaa lahtistel veerandfinaali jõudmine. Sel aastal langes ta Prantsusmaal teises ja Austraalia lahtistel avaringis. Maailma edetabelis on belglanna olnud parimal juhul 41. positsioonil.

Kontaveit ja van Uytvanck on varasemalt omavahel kohtunud kahel korral. 2016. aastal Poitiers'is võitis belglanna 6:4, 6:2. Mullu Miamis jäi aga 6:3, 6:2 peale Kontaveit.

Kontaveidi ja van Uytvancki kolmanda ringi matš toimub Wimbledonis tõenäoliselt laupäeval.