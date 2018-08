Kontaveidi asetus US Openil võib veel muutuda

26-aastane Vandeweghe on kimpus hüppeliigesevigastusega. Kõigepealt andis see tunda Wimbledoni turniiri avaringis ning nüüd uuesti New Haveni turniiril.

"Üritasin sellele kuus nädalat mitte survet avaldada. Olen pärast Wimbledoni ainult kolm või neli päeva tennist mänginud. Loodan, et mul on veel võimalus US Openil osaleda," ütles ta USA meediale.

Ameeriklanna usub, et vigastuse taga on tema edukas 2017. aasta hooaeg, mil ta jõudis kaks korda suure slämmi poolfinaali.

Pühapäeval andis Vandeweghe New Havenis keset kolmandat setti loobumisvõidu slovakitarile Magdalena Rybarikovale.