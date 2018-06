KOMMENTAAR | Kontaveit mängibki esikümne tennist!

Prantsusmaa lahtiste kolmanda ringi kohtumises Petra Kvitova vastu korraldas Anett Kontaveit pisut liiga palju draamat – ta võinuks võita ka lihtsamalt, eksju.

Pallides esimese seti võidule tegi ka kaks topeltviga, mängu võidule servides oli tal kasutada kaks matšpalli. Kiiretes lõppmängudes võttis Kontaveit siiski oma.

Eelolev lõik on justkui vinklist väljas – et mis mõttes võinuks võita lihtsamalt? Kvitova oli turniiri üks suursoosikutest, ta polnud kaotanud liival 13 mängu järjest, võites kaks turniiri. Kontaveit, kihlveokontorite arvates ses kohtumises kindel autsaider, oli kaotanud Kvitovale hiljuti Madridis.

Kui Kontaveit teises setis kaks matšpalli ja veel ühe oma pallingugeimi luhtas, tekkis vägisi päh mõte, et ta peab tõesti õppima väga tugevaid vastaseid võitma. Aga selgus, et ei pea. Oskab küll.

Tema endine treener Marten Tamla kuulutas paar päeva enne kohtumist Kvitovaga, et Kontaveit mängib esikümne tennist. Mängib jah. Seda näitab nii maailma kaheksanda reketi Kvitova alistamine, kui Pariisis neljandasse ringi jõudmine. Lisaks on ta viimase kuu jooksul esikümne mängijaist tuule alla teinud kaks korda Venus Williamsile ja Caroline Wozniackile.

Eelnev ei tähenda mõistagi, et Kontaveit kroonitakse Pariisis tšempioniks, sest ka tippmängijad kaotavad, teinekord ka nõrgematele. Ent hoos on Kontaveit kindlasti.