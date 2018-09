KOMMENTAAR | Kaia versus Serena: spordis on alati võimalus, vahest küll imepisikene

Ivar Jurtšenko New York RUS 15

Kaia Kanepi ja Serena Williams 2014. aasta US Openil Foto: ELSA, AFP/Scanpix

Kaia Kanepi kohtub homme "spordimammuti" Serena Williamsiga, kelle auhinnakapp on trofeedest sedavõrd pungil, et ajab sõna otseses mõttes üle ääre. Kas see tähendab, et kohtumine on ette kaotatud?