Kihlveokontorite ülevaade: Kontaveit on kaheksandikfinaalis Suarez Navarro vastu favoriit

Anett Kontaveit on nii Eesti kui ka välismaiste kihlveokontorite koefitsentide järgi Australian Openi suure slämmi tenniseturniiril neljandas ringis hispaanlanna Carla Suarez Navarro vastu soosik.

Kontaveit asub maailma edetabelis hetkel 33. kohal, Suarez Navarro 39. real.

Viimati alistas Kontaveit eile kolmandas ringis lätlanna Jelena Ostapenko 6:1, 1:6, 6:3, teises ringis oli Eesti esireket 6:3, 4:6, 6:3 parem sakslannast Mona Barthelist, avaringis tuli kahes setis võit serblanna Aleksandra Krunici üle 6:4, 7:5.

Suarez Navarro võitis eile Kaia Kanepit 3:6, 6:1, 6:3, teises ringis alistus ungarlanna Timea Babos numbritega 6:4, 2:6, 6:2. Avaringis oli 29-aastase hispaanlanna vastaseks kvalifikatsiooni läbinud poolatar Magdalena Frech, kelle üle Suarez Navarro võttis 7:5, 6:3 võidu.

Alljärgnevalt on välja toodud mõned Eesti ja välismaiste ennustusportaalide koefitsendid, mis näitavad, et Kontaveit on vähemalt täna kella 14 seisuga kerge võitjasoosik. Kohtumine peetakse eeloleval ööl Melbourne Parki peaväljakul Rod Laver Arenal kell 2. Delfi vahendab matši käiku otseblogis.

Olybet: Kontaveit 1.780 - Suarez Navarro 2.160

Paf: Kontaveit 1.76 - Suarez Navarro 2.06

Betsafe: Kontaveit 1.73 - Suarez Navarro 2.10

Välismaised:

bet365: Kontaveit 8/11 (1.73) - Suarez Navarro 11/10 (2.1)

William Hill: Kontaveit 8/11 (1.73 - Suarez Navarro 11/10 (2.1)

bwin: Kontaveit 13/18 (1.72) - Suarez Navarro 11/10 (2.1)

Marathon Bet: Kontaveit 4/5 (1.8) - Suarez Navarro 13/11 (2.18)