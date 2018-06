Kihlveokontorid peavad Kontaveiti ja Zoppi autsaideriteks

Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel tulevad täna kolmanda ringi matšis väljakule nii Anett Kontaveit kui ka Jürgen Zopp. Kihlveokontorid kummalegi aga võitu ei ennusta.

Kontaveidi (WTA 24.) vastaseks on maailma kaheksas reket Petra Kvitova, kes on kahel korral tulnud Wimbledoni suure slämmi turniiri võitjaks ning jõudnud 2012. aastal French Openil poolfinaali. Kontaveit on temaga pidanud kaks kolmesetilist lahingut, kuid mõlemad kaotanud. Viimati kohtuti tänavu Madridis kaheksandikfinaalis, kus tšehhitar jäi peale 6:7 (4), 6:3, 6:3.

Zopp (ATP 136.) mängib endast edetabelis 66 kohta kõrgemal asetseva sakslase Maximilian Martereriga esmakordselt.

Nii Kontaveidi kui ka Zoppi võidukoefitsendid jäävad erinevates Eesti ja välismaa kihlveokontorites üle 3.00 ning nende vastaste omad alla 2.00.

Kontaveidil on võimalus üllatus sepistada juba õige varsti, sest tema kohtumine algab 1. väljakul kell 12. Zoppi mäng on kavas 7. väljakul teisena.

Kihlveokontorite koefitsendid:

Paf.com

Kvitova 1.38 - Kontaveit 3.05

Marterer 1.26 - Zopp 3.90

Olybet

Kvitova 1.400 - Kontaveit 3.300

Marterer 1.270 - Zopp 4.400

Optibet

Kvitova 1.35 - Kontaveit 3.05

Marterer 1.25 - Zopp 3.95

Bet365

Kvitova 1.36 - Kontaveit 3.20

Marterer 1.25 - Zopp 4.00

Skybet