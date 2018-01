Kihlveokontorid ei suuda Kanepi ja Kontaveidi suhtes otsusele jõuda

Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit said täna teada, et nende Austraalia lahtiste esimese ringi mäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva.

Mõlemad eestlannad said juba avaringis küllaltki keerulise loosi - Kontaveit läheb vastamisi maailma 45. reketi Aleksandra Krunićiga, Kanepi maailma 26. reketi Dominika Cibulkovaga.

Enne kohtumisi on kihlveokontorites küllaltki kummaline seis: mõlema eestlanna matšides on kahe osapoole koefitsiendid täiesti võrdsed. Teisisõnu: kihlveokontorid ei ole suutnud otsustada, millised tennisistid on neis paaris favoriidid.

Erinevate kontorite lõikes mõistagi koefitsiendid mõnevõrra erinevad, kuid suurte spordiennustuslehekülgede keskmised kokku lüües on üsna selge: nii Kanepil kui Kontaveidil on oma mängus vastasega võrdsed šansid.