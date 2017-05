Kihlveokontorid: Anett Kontaveidi võidutõenäosus maailma esireketi vastu on ligi 40%

Kuigi ennustamine on tänamatu töö, käib see paratamatult tänapäeva spordi juurde ning enne tänast põnevuskohtumist Anett Kontaveidi ja maailma esireketi Angelique Kerberi vahel vaatamegi pisut otsa sellele, milliseks hindavad eestlanna võiduvõimalusi kihlveokontorid.

Nagu allolev pilt näitab, hinnatakse tänase mängu favoriidiks Angelique Kerberit - tema võidukoefitsent kõigub 1.57-1.69 vahel. Kontaveidile panustades oleks omakorda võimalik raha tagasi saada 2.25-2.40-kordselt.

Tasub ka mainida, et võrreldes eilsega on pea igas kihlveokontoris langenud just Kontaveidi koefitsient, mis tähendab piltikult öeldes ühte kahest: 1) Kontaveidile on tehtud sedavõrd palju panuseid, et kontorid on sunnitud koefitsiente automaatselt muutma, 2) Kihlveokontorid on ka ise võiduvõimalused ümber hinnanud ja esialgsega võrreldes Kontaveidi šansse tõstnud.

Neile, kellele "koefitsientide maagia" ehk pisut võõras, olgu ka välja toodud, et praeguseid keskmiseid koefitsiente protsentideks ümber arvutades kõigub Kerberi võidutõenäosus 60% ümber, eestlanna võiduvõimalusi hinnatakse aga 40% kandis.

Kuidas jagunevad jõuvahekorrad aga reaalselt, selgub juba täna õhtul. Kontaveidi ja Kerberi mäng peaks algama meie aja järgi orienteeruvalt kell 17. Delfi TV teeb kohtumisest eksklusiivse otseülekande.