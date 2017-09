Kes on New Yorgi politsei poolt US Openil vahistatud Rainer Piirimets?

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel arreteeriti reedel eestlane Rainer Piirimets, kes edastas reaalajas infot Petra Kvitova ja Caroline Garcia vahelisest matšist. Selline tegevus on reeglitega rangelt keelatud, sest info avaldamine võimaldab kihlveopetturitel reaalajas panustamisel kasu lõigata.

Eestlane vahistati otse sündmuspaigalt ehk Arthur Ashe´i nimelise peaväljaku tribüünilt ja toimetati Kvitova-Garcia mängu ajal New Yorgi politseisse.

33-aastane Piirimets oli US Openil täpselt samasuguse keelatud tegevusega vahele jäänud ka mullu. Toona määrati talle 20 aasta pikkune turniiri külastamise keeld, aga ta eiras seda juba tänavustel võistlustel.

Piirimets on endine tippkergejõustiklane. Tema kõrgushüppe rekord pärineb 2004. aastast ning on kõrgetasemeline 2.24, mis annab Eesti kõigi aegade edetabelis seitsmenda koha. Tegemist on ühtlasi Hiiumaa rekordiga. Piirimets on Ateena olümpiamängudel võistelnud Marko Aleksejevi (isiklik rekord 2.28) endine treeningkaaslane, keda juhendasid algselt Sven Andresoo ja hiljem Allan Elerand.

2004. aastal pidas Piirimets kõrgushüppesektoris Aleksejeviga mitu põnevat duelli, kuid Ateena olümpia osavõtunormi (B-norm 2.27) täita ei suutnud.

Rahvusvaheliselt kergejõustikulehelt leiab lisaks kõrgushüppele Piirimetsa isikliku rekordi ka odaviskes, mis on 62.16. Pokernewsi lehelt on näha, et Piirimets on viimastel aastatel osalenud ka pokkeriturniiridel, kuid suuri võite ta saavutanud ei ole.