Kes keda? Huvitavad numbrid Wozniacki ja Kontaveiti mängu eel

Wimbedoni tenniseturniiri naisüksikmängu kolmandas ringis kohtub Anett Kontaveit täna 5. asetust omavava Caroline Wozniackiga.

Toome siinkohal ära kõiksugu statistilist maagiat, mida on hea teada, aga tasub meeles pidada, et tänase mängu kontekstis ei pruugi need numbrid mitte midagi põhjapanevat tähendada. Niisiis.

Anett Kontaveiti teekond Wimbledonis:

R128 Lara Arruabarrena 6:2, 6:4 (1h13)

R64 Daria Kasatkina 6:3, 6:2 (0h55)

Caroline Wozniacki teekond Wimbledonis:

R128 Timea Babos 6:4, 4:6, 6:1 (1h42)

R64 Tsvetana Pironkova 6:3, 6:4 (1h22)

Wozniackil on olnud raskemad matšid. Ta on pidanud kahe mängu peale pea tund enam vaeva nägema, mänginud enam 11 geimi. Samas on Wozniacki saanud sel turniiril juba tunnetada suure väljaku õhustikku. Oma esimese ringi kohtumise ungarlannaga pidas ta peaväljakul, mis mahutab 15 000 pealtvaatajat.

Üldine võrdlus, Kontaveiti numbrid ees ja Woznaicki omad sulgudes:

WTA reiting 38 (6)

Aasta jooksev reiting 21 (4)

Wimbledonis mängimise kordi 4 (12)

Üksikmängud Wimbledonis 2-3 (21-10)

Wimbledoni 3. ringi matšid 0-0 (5-1)

Tänavu muruturniiride mängud 7-0 (6-1)

Karjääri muruturniiride mängud 9-5 (47-21)

Ainsa omavahelise kohtumise mullu juunis Nottinghami muruturniiril võitis Kontaveit 6:7(5), 6:3, 7:5.

Endine maailma esireket Wozniacki (esikohal 67 nädalat, aastatel 2010-2011) pole Wimbledonis neljandast ringist kunagi kaugemale jõudnud. Alates 2012. aastast on ta neljandasse ringi jõudnud vaid korra (2014). Wimbledon on ainus Suure Slämmi turniir, kus Wozniacki pole suutnud end murda veerandfinaali. Juuniorina ta võidutses Wimbledonis 2006. aastal.