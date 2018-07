Katriin Saar ja Saara Orav jõudsid Merko Estonian Openil paarismängus finaali

Otsustavat setti (kiire lõppmäng 10-ni) alustasid Saar / Orav paremini, kuid vastased kogusid end ja lõpp kujunes erutavaks. 10:8 võit tähendas eestlastele jõudmist finaali, kus vastasteks on Venemaa paar Adelina Baravi / Elina Vikhryanova. Finaalmäng peetakse homme pärastlõunal mitte enne kella 15.

Homme on põhjust Pärnu kesklinna tenniseväljakutele tulla varemgi, sest

näha saab tuliseid lahinguid finaalkohtade pärast. Võistluspäev algab

kell 12. Pealtvaatajate vahel toimub igal õhtul pärast viimast mängu

auhinnaloos, kus reedel läheb loosi Merko auhind, milleks on Jürgen

Zoppi autogrammiga Wimbledoni tennisekott, käterätik ja müts.

Lauapäevase loosi peaauhinnaks on aga kaks piletit Roland Garrose

turniirile.