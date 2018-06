Kas maailmatasemel Eesti tennisistid kasvatavad ala populaarsust kodumaal?

Nii ETL kui ka kogenud tennisetreenerid usuvad, et tennis on väga olulisel määral populaarsust võitnud tänu meie tippmängijatele, kes on viimasel ajal pidevalt pildil olnud. Seetõttu on ka tennise meediakajastus suurenenud. Samuti loodavad treenerid, et tennis on sotsiaalse spordiala ja põneva mänguna samuti harrastajaskonda ja spordilapsi juurde kasvatanud.

Ala menukus läbi sportlaste

Kui laps, noor või täiskasvanu näeb televiisorist Anett Kontaveiti, Kaia Kanepit või Jürgen Zoppi mõnel olulisel turniiril edukalt osalemas, ei tähenda see, et kohe järgmistel päevadel on tenniseklubide telefonid kõnedest punased ja avaldatakse soovi trenni tulla, aga nende pildilolek mõjutab huvi kindlasti.

Ka Tartu MK tenniseklubi juhi ja peatreeneri Martin Karise arvates ei avalda meie tennisistide silmapaistvad tulemused maailmas spordiala menukusele ja harrastajate kasvule päevapealt mõju, kuid tema hinnangul on eestlaste edukus mõnel spordialal üks kõige suuremaid huvitekitajaid väikeses riigis. „Rohkem kui 10 aastat tagasi olime kõige suurem suusarahvas, 20 aastat tagasi korvpallirahvas just seepärast, et olime tollel ajal edukad,” avaldab treener veendumust.

Eesti esireket Anett Kontaveit on Evald Kree Spordimaailma (EKSM) kasvandik. Oma isa nimelise tennisekooli asutaja ja klubi peatreener Aita Põldma kinnitab, et nii Kontaveidi kui ka teiste kodumaa tennisistide edu on trennilastele suureks motivaatoriks. Kontaveit on EKSM-is kõigile suur eeskuju, tema turniiride ja tulemustega ollakse hästi kursis ning kõige tublimad tenniselapsed on temaga mängida saanud.

