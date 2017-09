Kas Kanepi jõuab US Openil poolfinaali?

Kaia Kanepi US Openil.

Kaia Kanepil on kolmapäevases veerandfinaalis, kus ta kohtub maailma 16. reketi, ameeriklanna Madison Keysiga, rohkem šansse, kui kihlveokontorid arvavad.

Ennustusportaalide koefitsientide keskmist kokku lüües saab panustatud raha Keysi võidu puhul tagasi 1,5, Kanepi edu korral aga suisa viiekordselt.

„Eks kihlveokontorid ole kimbatuses,” märkis tenniseekspert Michel Lehtmets. „Naiste tennises on seis pärast Serena Williamsi lahkumist selline, et kõik võivad võita kõiki.”

Keysil pole lihtne tulla New Yorgis peaareenile ehk maailma suurimale tennisestaadionile kodupubliku ette, kelle ootused on mõistagi suured. Kanepi seevastu on end juba ületanud ja võib pingevabalt mängida.

Neljanda ringi kohtumises ukrainlanna Elina Svitolinaga oli Keys kohati hädas ja ebalev, võitis alles kolmandas geimis, sõnas tenniselegend Toomas Leius. „Tahaks näha, kuidas ta Kanepi jõulise mängu ja tugevate löökide vastu saab,” andis Leius Kanepile lootust.

„Ma ei oleks üldse üllatunud, kui Kanepi veel ühe või kaks mängu võidaks. Ehk kolmandagi,” kuulutas tennisekommentaator Margus Uba.