Kas Eesti tulevikulootuste seast paistab juba järgmist Kanepit või Kontaveiti?

Tänasel Eesti Tennise Liidu aastalõpu pressikonverentsil visati õhku küsimus, kas 14-15-aastaste tüdrukute seast paistab juba sellist talenti, kes tulevikus Kaia Kanepi ja Anett Kontaveidi vägitükke võiks korrata või isegi ületada. Ennustamise raske koorem asetati 2017. aasta parimaks treenriks tunnistatud Märten Tamla õlule.

Värske Alexela Mastersi ehk Eesti aastalõputurniiri võitja Katriin Saare (15 a, juunioride maailma edetabelis 365.) juhendaja Tamla vastas diplomaatiliselt: "Neid samu küsimusi küsiti minu käest ka siis, kui ma olin Aneti treener (2011-2012 - toim). Vastasin toona, et Anett ei ole Kaia ning järgmised noored pole Anett ega Kaia. Igaühel on oma tee ja võistlused. Küll need võidud tulevad omal ajal."

Homme Saku suurhallis toimuva Kanepi ja Kontaveidi kohtumise soojendusmatšides tulevad teiste seas väljakule nii Saar kui ka temaga möödunud laupäeval Mastersi finaalis heidelnud sama vana Lissi Kubre (ITF Juniors 358.). "Igaüks saab ise hinnata, kas neis on natuke Anetti või Kaiat," märkis Tamla tulevikulootuste kohta.

Lisaks 15-aastastele tennisistidele võtavad homme reketi kätte Allar Levandi, Erki Nool, Ago Markvardt ja laulja Bert Pringi.

Delfi vahendab tenniseõhtu sündmusi tekstipõhises ja piltiderohkes otseblogis. Üritus algab kell 19, peamatš kell 20.