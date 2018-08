Kaotusseisust välja tulnud Anett Kontaveit pääses Montreali tenniseturniiril teise ringi

Avasetis hoidsid mõlemad mängijad oma servi kuni kümnenda geimini, mil Makarova pääses 40:15 juhtima, kasutas ära oma teise murdapalli ja kindlustas setivõidu 6:4.

Kontaveit jõudis oma esimese murdepallini teise seti avageimis, kuid ei suutnud seda realiseerida. Uue murdevõimaluse sai eestlanna viiendas geimis ja kasutas selle ka ära. Seejärel päästis Kontaveit venelanna kaks murdepalli ning pani teistkordse murdega setile võiduka punkti - 6:3.

Otsustav asett kuulus juba kindlalt eestlannale, kes võitis kolme murde abil seisuga 6:1. Järgmises ringis ootba Kontaveiti mäng Petra Kvitovaga.

Kontaveit ja Makarova on varasemalt kohtunud ühe korra. 2017. aasta Miami Openi avaringis võitis eestlanna 6:7 (1), 6:2, 6:2.

30-aastane Jekaterina Makarova on oma karjääri tipphetkel olnud naiste tennise 8. number. Üksikmängus on ta jõudnud nii US Openi kui Australian Openi suure slämmi turniiril poolfinaali. Paarismängus on ta võitnud Wimbledoni, French Openi ning US Openi.

Kontaveiti ja Makarova vaheline kohtumine toimub Banque Nationali väljakul esimesena ning algab Eesti aja järgi kell 18.00.

Kui Eesti esireketit saadab avaringis edu, tuleb järgmisena vastamisi minna 8. asetusega tšehhitari Petra Kvitovaga (WTA 8.), kes on esimeses ringis vaba.

Delfi kajastab mängu otseülekande ja tekstipõhise otseblogi vahendusel.