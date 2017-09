Kanepile panustades võib rikkaks saada

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel veerandfinaali jõudnud Kaia Kanepi (WTA 418.) kohtub järgnevalt ameeriklanna Madison Keysiga (WTA 16.). Kihlveokontorid peavad vaatamata eestlanna näidatud hiilgavale mängule ilmselgeks soosikuks 22-aastast ameeriklannat.

Näiteks OlyBet pakub Kanepi võidukoefitsendiks hetkel 5.3, Keysil 1.22. Seega saaks eestlanna võidu korral Kanepi võidule panustanu oma raha tagasi 5,3-kordselt. Portaalis Paf.com on koefitsiendid vastavalt 4.75 ja 1.20.

Kui ennustada US Openi võitjat, siis on Kanepi koefitsient kõigist veerandfinalistidest selgelt kõige nõrgem ehk 21.00. Suurim soosik on maailma esinumber, tšehhitar Karolína Plíšková koefitsiendiga 4.00, järgnevad Petra Kvitova (4.30), Keys (5.00) ja Venus Williams (7.50).

US Openi veerandfinaalidega alustatakse täna, Kanepi ja Keys tulevad väljakule homme.