Kanepile astub kolmandas ringis vastu raske võidu saanud hispaanlanna

Kaia Kanepi vastaseks Austraalia lahtiste kolmandas ringis on hispaanlannast maailma 39. reket Carla Suarez Navarro.

Suarez Navarro alistas avaringis Poola esindaja Magdalena Frechi (WTA 163.) ning täna peetud teise ringi kohtumises pea kaks tundi kestnud mängu järel ungarlanna Timea Babosi (WTA 51.) 6:4, 2:6, 6:2.

Omavahel on Kanepi ja 29-aastane Suarez Navarro kohtunud lausa üheksal korral ning seis on küllaltki võrdne: Kanepil on kirjas viis, Suarez Navarrol neli võitu. Viimati oldi vastamisi 2014. aasta US Openi 1/16-finaalis, kui Kanepi võitis 7:5, 6:0.

Kihlveokontorite arvates on selgeks favoriidiks Kanepi, kelle koefitsiendiks on suuremates kontorites umbes 1,40, Suarez Navarrol 3,00.