Kanepi treener Dušan Vemić Delfile: mis iganes homme Halepiga mängus juhtub, Kaia on võitja!

Kanepi (WTA 71.) pole võistelnud alates eelmise aasta US Openist, kus ta 3. septembril kaotas neljandas ringis Serena Williamsile 0:6, 6:4, 3:6. Halepi eelmine hooaeg ei kestnud väga palju kauem – pärast 30. septembril Pekingi turniiri avaringis vastasele loobumisvõidu andmist ravis ta radikuliiti ja naases võistluskarusselli alles eelmisel nädalal Sydneys.

„Me oleme kõik väga rõõmsad, et Kaial on võimalus jälle võistelda. Kuna ta pole pärast US Openil Serenaga kohtumist rohkem mänginud, on meil hea meel teda jälle tennist mängimas näha. Mis iganes homme juhtub, Kaia on võitja! Ta on sportlane, keda me kõik austame ning keda meil on õnn näha mängimas seda imelist mängu nimega tennis!“ rääkis emotsionaalne serblane Delfile ja Eesti Päevalehele.

„Ma tean ühte asja ning see on see, et Eesti vaatab seda matši ja toetab Kaiat tulihingeliselt!"

Ennekõike soovitab Vemić homme Kanepil matši maailma esinumbriga nautida: „Ta peab mängima Kaia mängu ehk olema tugev ja julge esimesest punktist peale. Ning lahingut nautima, täpselt nagu eelmine kordki. Mingit muud maagiat pole. Ainult endasse uskumine annab talle Halepi vastu parimad võimalused.“

Kanepi ja Halep kohtusid viimati tol samal juba nimetatud US Openil, kus eestlanna avaringis rumeenlannat 6 : 2, 6 : 4 võiduga šokeeris. Halep saab revanšivõimaluse Eesti aja järgi homme kell 10. Kohtumine on paigutatud Melbourne Parki suuruselt kolmanda väljaku õhtuse sessiooni esimeseks mänguks. Delfi toob mängu käigu lugejateni otseblogis!