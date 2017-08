Kanepi parimate päevade mäng tõi kauni võidu

Kaia Kanepi alistas USA lahtiste tennisemeistrivõistluste teises ringis belglanna Yanina Wickmayeri 6 : 4, 6 : 2.

Kui Kanepi proovib väita, et on parimate päevade tasemest kaugel, siis kipuks vaidlema. Viis aastat noorema Yanina Wickmayeri (27) vastu mängis Kanepi üsna perfektset tennist.

Kui sa ei kaota ainsatki pallingugeimi (naiste tennises!), murrad vastase kolm servigeimi, esimese servi õnnestumisprotsent on 86 (!), lööd kuus ässa ühegi topeltveata, annad vastasele ainult neli murdepalli ja võidad need kõik nii, et too hakkab reketit vastu väljakut taguma ja proovib vihast kiljudes palliga pallipoissi tabada… Poleks olnud üht pikka geimi, saanuks Kanepi tunniga duši alla.

Kui tahta väga norida, siis võinuks Kanepi esimese seti varem lõpetada ja võita mängu esimeselt, mitte kolmandalt matšpallilt. Rohkem etteheiteid talle pole.

” Kaia Kanepi: „Mida rohkem raskeid mänge saan, seda paremaks lähen.”

Kanepi jäi jutuajamise vältel tagasihoidlikuks ja teatas, et ei näinud end kõrvalt, kuid võis tõesti arvata, et mängis väga hästi. „Kõik sujus, kõikumisi ei olnud ja serv oli tõesti hea,” kinnitas ta. „Ma ei andnud vastasele kergeid punkte ja suutsin ise vaimult vabaks jääda, ei hakanud üle mõtlema.”

Harjumuspärane kuumus

Tingimused võisid olla karmid – Kanepi jahutas geimide vahel end jääkotiga õlgadel ja reitel –, ent ei midagi hullu. „Valmistusin turniiriks Houstonis, kus oli kuuma 35 kraadi, seega olen harjunud,” muigas ta. Ja paremal õlal olevat teibid seetõttu, et keha pole veel suurte koormustega harjunud. „Mida rohkem raskeid mänge saan, seda paremaks lähen.”

Täna on Kanepil puhkepäev, kuid homme läheb ta vastamisi maailma edetabelis 45. kohal oleva jaapanlanna Naomi Osakaga. „Puhkepäeval puhkan ega lähe New Yorgi vaatamisväärsustega tutvuma,” kinnitas Kanepi. „Osakaga pole mänginud, küll aga tema kohtumisi telerist vaadanud. Tean, et tal on tugev löök. Eks näis, kuidas tema vastu hakkama saan.”

Läheb, kuidas läheb, Kanepi on turniiriga rahul. Kõrvalisi pingeid tal pole ja eesmärk on juba täidetud. „Tahtsin kvalifikatsioonist edasi saada, mis USA Openil on vaid korra õnnestunud. Ülejäänu on boonus.”