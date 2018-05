Kanepi: nukker kaotus. Ma ei tea, mida edasi teen

Prantsusmaa lahtiste ametlik koduleht tundis päeva eelvaates Kasatkinale kaasa. Tal ei vedanud loosiga, sest vastu tuli talle kahel viimasel korral tuule alla teinud Kanepi. Aga Kanepi on võitnud kõva kattega väljakul. Liival on Kasatkina teisest puust, nagu mäng näitas. Sitke ja visa, toob kõik pallid ära. Teda on vaja kolm korda pikali virutada, et ta pikali jääks, ehk lüüa palle jõuliselt ja täpselt mitu korda järjest, enne kui punkti saad.