Kanepi järgmise ringi vastane teada, Eesti-Läti lahingut ei tule

US Openil esimest korda nii kaugele jõudnud Kasatkina alistas kolmandas ringis üllatavalt kindlalt tänavuse French Openi võitja, Läti tennisisti Jelena Ostapenko (WTA 12.) 6:3, 6:2. Seega Eesti-Läti duelli New Yorgi tenniseväljakutel tänavu näha ei saa.

Kanepi on 20-aastase Kasatkinaga korra profiturniiridel kohtunud, seda 2015. aastal. Prantsusmaal Saint Malo liivaturniiril jäi peale Kasatkina 2:6, 6:1, 6:1.

Venelannale on see juba teine suurturniir järjest kohtuda üksikmängus Eesti tennisistiga. Wimbledonis ristus Kasatkina tee Anett Kontaveidiga, kellele ta teises ringis selgelt alla jäi.

