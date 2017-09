Kanepi järgmine vastane kiitis eestlannat: tema mängustiil on väga ohtlik

US Openi tenniseturniiril 16 parema hulka jõudnud Kaia Kanepi (WTA 418.) kohtub homme 20-aastase venelanna Daria Kasatkinaga, kes on maailma edetabelis 38. kohal.

Kasatkina, kes sai kolmandas ringis üllatuslikult jagu Jelena Ostapenkost 6:3, 6:2, jagas eelseisva mängu eel Kanepi aadressil kiidusõnu.

"Mõistagi ei tule sellest kaugeltki lihtne mäng," sõnas Kasatkina tugeva lätlanna alistamise järel. "Ta (Kanepi) on väga hea mängija, tal on minevikust ette näidata väga head tulemused ja ta on siin võitnud juba tugevaid mängijaid. Tema mängustiil on samuti väga ohtlik, seega pean valmis olema."

Venelanna lisas, et on siiani US Openil edu saavutanud, sest pole endale liigseid pingeid peale pannud. "Olen varem suurturniiridel alati hiljemalt kolmandas ringis kaotanud ja seetõttu ei oodanud ma tänavu USA lahtistelt midagi suurt. Lihtsalt mängin oma mängu ja naudin võistlemist."