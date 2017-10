Kanepi ja Kontaveit teenivad Eestis peetava show-mängu eest suure slämmi turniiriga võrreldavat auhinnaraha

Anett Kontaveit US Openil.

Anett Kontaveit (WTA 34.) ja Kaia Kanepi (WTA 105.) peavad 21. novembril Saku suurhallis show-mängu. Kanal 2 saates "Reporter" hõigati välja, et duelli võitja teenib 50 000 ning kaotaja 30 000 eurot.

Nimetatud auhinnarahad tähendavad seda, et matši võitja teenib rohkem kui suure slämmi põhiturniiril avaringis välja langev mängija. Läbi aegade suurima auhinnafondiga olnud tänavune US Openi turniir maksis seekord avaringi kaotajale 43 000 eurot. Mäletatavasti sai näiteks Kontaveidi teekond seekord läbi just avaringis.

Tänavusel Wimbledoni tenniseturniiril oli avaringi kaotajale ette nähtud aga 40 000 eurot. Prantsusmaa lahtistel sai avaringi kaotuse eest 35 000 ning Austraalia lahtistel 33 000 eurot.

Kanepi jaoks oli kõige edukam sel aastal US Openi turniir, kus ta jõudis veerandfinaali. US Openi veerandfinaali eest oli vastavalt auhinnatabelile ette nähtud umbes 400 000 eurot. Kontaveidi jaoks oli tänavu suure slämmi turniiridest kõige edukam Wimbledon, kus ta jõudis kolmandasse ringi. Sellise saavutuse eest oli ette nähtud 100 000 eurot.