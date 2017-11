Kanepi ja Kontaveidi ekstreener Tamla: arvan, et nad ei näita meile homme oma parimat tennist

Nii Kaia Kanepit kui ka Anett Kontaveiti treeninud Märten Tamla usub, et homse sõumatši Saku suurhallis võidab see, kes tundmatu väljakukattega paremini kohaneda suudab.

Juba täna alustati Rocca al Mare hallis ettevalmistustega ehk vaipkatte maha rullimisega. Väljak, millel homme mängitakse, kannab nimetust Taraflex ning ongi mõeldud spetsiaalselt taolisteks ühekordseteks üritusteks.

"Arvan, et nad ei näita meile oma parimat tennist, sest sel kattel on väga keeruline mängida. Kuna see rullitakse kihtidena maha, võib õhk vahele jääda ja põrge olla väga ebaühtlane. Kindlasti ei näe me nende tipptaset," sõnas Tamla.

"Kõige rohkem mängib rolli see, kumb kattega kiiremini harjub. Tegelikult on nad erinevate katetega mõlemad päris kiired kohanejad. Selles osas ei oskagi kummalegi eelist anda. Kõige rohkem sarnanevad selle katte omadused muruga - ebaühtlased ja valepõrked. Võib-olla on üleüldiselt Anett murul paremini mänginud, kuid ärme unusta, et Kaia on olnud Wimbledoni veerandfinaalis."

Mängulistest elementidest rõhutas Tamla Kontaveidi tõrjeid ja Kanepi tugevaid lööke. "Anetil on väga hea tõrje, mis sellel kattel moodustab suure osa mängust. Samas kui Kaia jalad maha saab ja õige asendi pallile taha, lööb ta väga kõvasti ja tekitab Anetile raskusi. Tähtsam on see, kes pääseb esimesena ründama ja haarab initsiatiivi," märkis Eesti tenniseliidu poolt 2017. aasta parimaks treeneriks tunnistatud Tamla.

Kanepi ja Kontaveit on varem omavahel kohtunud vaid korra, 2010. aastal Eesti tennise aastalõputurniiril alagrupis. Kanepi võitis. Mis on takistanud naistel edaspidi näiteks Eesti meistrivõistlustel osalemast?

"Neil polnud ju väga võimalik seda koos teha," vastas Tamla. "Esiteks on nende vanusevahe nii suur, et osa on võetud erinevatest turniiridest. Kui Anett 13-14-aastasena Eesti meistrivõistlusi mängis, oli Kaia maailma tipus ja tal polnud põhjust siia võistlema tulla. Nüüd alles võivad need võimalused tekkida. Kuuldavasti osalevad nad mõlemad aasta alguses Brisbane'i turniiril - ehk mängivad seal koos ühe päris õige mängu ka!"

Homset matši reklaamides on välja kuulutatud, et õhtu lõpuks selgub 2017. aasta Eesti parim naistennisist. On see tõesti nii? Tamla: "Homme selgub, kes on homme parem."

