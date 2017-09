Kanepi edu alus: hea serv, tappev löök ja oma maailma sulgumine

Kanepi on karjääri jooksul kuuendat korda suurturniiri veerandfinaalis. Eriliseks teeb sündmuse tõsiasi, et ta hakkas pärast pikemat pausi tõsisemalt harjutama alles tänavu jaanuaris, ent jõudis selle ajaga peaaegu elu parimasse vormi.

Tegelikult pole siin midagi imepärast.

„Kanepi ei olegi midagi erilist teinud, vaid mänginud väga hästi oma mängu, millele vastased on alla jäänud,” võttis Kanepi endine juhendaja Silver Karjus asja lühidalt kokku.

Tennisetreener Märten Tamla pidas pika pausi, enne kui ütles, et Kanepi on kindlasti sama head, kui mitte paremat tennist varemgi mänginud. „Aga kuna üllatuse moment on juures – Kanepilt ei oodatud nii head tulemust –, siis tundub kõik tegelikkusest vägevam,” arvas ta.