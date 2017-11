Kanepi ausalt ja avameelselt: ilmumas on raamat "Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel"

13. novembril ilmub raamat „Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel”, autorid Kalle Muuli ja Helen Sulg, kus Eesti tipptennisist räägib ausalt ja avameelselt oma elust ja karjäärist.

Raamatu esmaesitlus on 13. novembril kell 17 Tallinnas Viru keskuse Rahva Raamatu poes, kus Kanepi jagab ka soovijatele autogramme.

„Kaia on erakordne sportlane, kes on pakkunud Eesti rahvale palju kaasaelamisrõõmu,” ütles Kaia Kanepi pikaaegne mänedžer, raamatu kirjastaja Valdo Randpere.

„Kalle Muuli ja Helen Sulg on suutnud kirja panna veetleva spordiloo koos kirgastamise ja traagikaga. Valu ja võlu pea igal leheküljel. Kaia räägib nii sellest, kuidas sporti teha, kuidas tippu jõuda, kui ka sellest, mida tipus teha ei tasu ja ei tohi.”

Raamatu üks autor Muuli: „Kaia lugu on mind kui aktiivset tennisisti vaimustanud pikki aastaid. Siirus, millega ta oma lugu jutustab, on elegantne, kohati skandaalnegi. Kirjutamishoos mõistsime, et inimesed vajavad eeskujusid, et tippu jõuda. Kuid veel rohkem eeskujusid, et tipus püsida.

See on kõige raskem, kohati võimatu. Selliseid eeskujusid on meil vähe ning kui on, ei tea me, et nad võiksid need eeskujud olla.”

Ajakirjanik, luuletaja ja kirjanik Kalle Muuli on varem avaldanud luulekogud „Sajus" ja „Klaasi tumeduses" ning ajalooraamatud „Isamaa tagatuba. Mart Laari valitsus 1992–1994" (2012) ja „Vabariigi sünnimärgid: varjatud murdehetki Eesti poliitikas 1987–2007" (2013).

Aastal 2014 ilmus raamat Reformierakonna ajaloost „Kodanike riik. Reformierakond loomisest kuni tänapäevani" ning 2015. aastal koos Tiit Pruuliga „Vilja teine elu".