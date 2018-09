Kanepi andis idee, kuidas US Openi väljakutel Williamsit võita

See oli Williamsi ülekaalukalt kõige keerulisem matš turniiril, vähemalt seni. Alates teise seti algusest oli tegemist võrdsete duelliga. Williams kaotas turniiril esimest korda seti, aga mängu sai kätte. Teda päästis fenomenaalne serv. Ta lõi 18 ässa ja sai otse servist veel suure hulga punkte lisaks. „Kaia õnnetuseks servis Serena ekstreemselt hästi. Kui ta oleks natukenegi kehvemini servinud, võinuks me näha teistsuguse lõpuga lugu,” sõnas Eesti Päevalehele kahel viimasel turniiril Cincinnatis ja US Openil Kanepit juhendanud Dušan Vemić.