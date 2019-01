Kanepi alistanud esireket: US Openi kaotus pani mulle lisapinged

27-aastane rumeenlanna tunnistas raske võidu järel, et eelmise tippturniiri üllatuskaotus seadis talle lisapinged.

"Kuna ma kaotasin talle (Kanepi) US Openil, siis tundsin endal täiendavat närvipinget," sõnas Halep. "Teadsin, et ta teeb väga tugevaid lööke ja sellega harjumine võib aega võtta. Ma ei andnud kordagi alla, mis oli väga oluline. Ma usun, et seetõttu võitsingi."

"Ütlesin enne turniiri, et tulin siia konkreetsete ootusteta," lisas Halep, kes võib Melbourne`is esireketi tiitlist ilma jääda. "Üritan endast parimat anda, et õiget rütmi leida. Tänases matšis oli väga kõrgel tasemel tennis. Tunnen, et olen sammukese edasi astunud."

Teises ringis kohtub Halep maailma edetabelis 37. kohal asuva 20-aastase Sofia Keniniga (USA).