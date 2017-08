Kaia Kanepi võitis US Openi avaringis tugevat vastast 0:6, 6:4, 6:2

Kanepi alustas kohtumist Francesca Schiavonega juba eile õhtul, kuid halva ilma tõttu jäi see pooleli teises setis skooril 6:0, 2:4 itaallanna kasuks.

Kolmapäeval oli aga ilm selge ning Kanepi võitis poolelijäänud seti 6:4. Mäng läks otsustavasse seti ning algas väga tasavägiselt. Seisul 2:2 murdis eestlanna aga vastase servi ning võitis ka kõik ülejäänud geimid. Viimases setis jäi skooriks 6:2 Kanepi kasuks.

Teises ringis tuleb Kanepi vastaseks maailma edetabelis 129. kohal olev belglanna Yanina Wickmayer. Nende omavaheline mängude seis on 3:3.

Kaia Kanepi - Francesca Schiavone

Kaia Kanepi liigub kindlalt US Openi teise vooru. Täna on väljakule tulemas ka teine eestlanna Anett Kontaveit, kelle matš peaks algama enne südaööd.

Kaia on ühe punkti kaugusel matšivõidust!

SUPER KAIA! Kanepi murrab vastase servi ning on ühe geimivõidu kaugusel matšivõidust. 5:2

Schiavone võidab ühe punkti, kuid Kanepil on kasutada veel üks murdepall.

Seis 40:15 Kaia kasuks ning eestlanna saab kasutada jälle murdepalli.

JESS! Kaia hoiab ka enda servi ning juhib otsutavat seti aina kindlamalt. 4:2.

30:0 Kanepile.

Tubli! Kaia murrab vastase servi ning läheb otsustavas setis 3:2 juhtima.

Kolm murdepalli Kaiale.

Kanepi võidab enda servigeimi kindlalt ja seis on 2:2.

30:0 Kanepile.

Tundub, et kolmas sett tuleb väga tasavägine. Schiavone läheb 2:1 juhtima.

Schiavone alustab oma servigeimi kindlalt ja läheb 30:0 juhtima.

Kanepi õnneks ei libastu ja viigistab seisu 1:1.

Schiavone hoiab enda servi ning läheb kolmandas setis juhtima 1:0.

Otsustavas setis alustas servimisega Schiavone, kes läheb kohe kiirelt ka 40:0 juhtima.

SUPER! Kaia hoiab külma närvi ning saab uue settpalli, mille ta ära kasutab. Eestlanna võidab teise seti 6:4.

Kuid Schiavone teenib punkti ja seis on võrdne 40:40.

Kaiale settpall!

Schiavone võtab juba teise geimivõidu järjest ning on vaikselt Kanepile järgi jõudmas 4:5.

40:30 hetkel Schiavonele.

Kahjuks murrab Schiavone Kanepi murdepalli ning seis on eestlanna kasuks 5:3.

Schiavone saab murdepalli 40:30.

30:0 Schiavonele.

Kanepi kasutab murdepalli ära ning juhib teises setis 5:2.

Taasalanud matši esimese puntki teenib Kaia ning saab kohe ka murdepalli.

Ilm tundub New Yorgis lausa perfektne ning vihm täna mängijaid tülitama ei tule.

Teises setis on skooriks 4:2 Kaia kasuks, ning käimasolev geim algab seisul 40:40 ning Schiavone saab servida.

Tere kõikidele tennisesõpradele! Loetud minutite pärast saab alguse US Openi kolmas mängupäev ning väljakule naaseb Kaia Kanepi, kelle eilne matš vihma tõttu pooleli jäi.

Kõik tänased mängud on ajakavas tühistatud ehk edasi lükatud homsele (v.a. peaväljakul). Seega ei tule täna väljakule ei Kanepi ega Kontaveit.

Hetkeseisuga on kõik mängud (v.a. peaväljakul) edasi lükatud kell 15.30-ni (kohalik aeg) ehk kella 22.30-ni Eesti aja järgi.

Ilmaennustuse kohaselt jätkub sadu ka lähitundidel.

Vihma tõttu on mängud peatatud, teatab US Openi kodulehekülg.

Ilmaennustus pakub, et sadu kestab ligi kaks tundi...

Hetkel on Kanepi-Schiavone mängus kindlasti tegemist vihmapausiga.

Kanepi ja Schiavone mäng on kestnud praeguseks tund ja 28 minutit, seis 0:6, 4:2...

US Openi ametlikud infokanalid (k.a. sotsiaalmeedia) ei ütle mängude peatamise kohta veel midagi...

Ühel väljakul, millest näidatakse ka telepilti, mäng seisab ning mängijate peade kohal hoitakse vihmavarje.

Tundub, et nüüd on küll vihmapaus.

Schiavone mängib taas murdepalli kindlalt.

Kolmas murdepall Kanepile!

Teist setti saab peagi mängitud juba tund aega.

Schiavone päästab ka selle murdepalli.

Teine murdepall järjest Kanepile.

Kanepi on siiani 5-st murdepallist realiseerinud 2, Schiavone 13-st 4.

Schiavone nurjab Kanepi murdevõimaluse.

Kanepi pääseb 40:30 juhtima - murdepall! Schiavone tegi mängu kolmanda topeltvea.

4:2. Paraku selle Schiavone võidab ja vähendab vahet.

Veel üks murdevõimalus itaallannal.

Ja ka teise! Kanepi on teises setis suutnud päästa kõik seitse murdepalli.

Kanepi päästab esimese.

15:40. Schiavone saab kaks murdepalli.

Kanepi teeb neljanda topeltvea ja jääb 15:30 kaotusseisu.

4:1. Schiavone sai teises setis esimese geimivõidu.

40:15 Schiavonele.

15:15 Schiavone servil.

4:0. Kanepi hoiab oma servi.

Kanepi on hetkel Schiavone vastu 40:30 juhtimas.

Mäng jätkub.

Teistel väljakutel mängud käivad. Näiteks Ostapenko mängu näitab hetkel otseülekandes Eurosport.

Kummaliselt pikk paus on Kanepi servigeimis seisul 15:0...

3:0. Suurepärane - Kanepi murrab taas!

Schiavone päästab murdepalli ässaga.

Teine murdepall Kanepil!

Kanepi saab murdepalli - 40:30 Schiavone servil.

2:0. Lõpuks ometi! Kanepi võidab ülipika geimi.

Ka selle suudab Kanepi päästa.

Juba viies murdepall selles geimis Schiavonele...

Kanepi näitab head närvi ja päästab ka selle!

Oi-oi! Juba neljas murdepall Schiavonele...

Kui avasett kestis kõigest 23 minutit, siis teises setis on jõutud 16 minutiga mängida vaid ühe geimi...

Kanepi päästab ka selle!

Kolmas murdepall Schiavonele...

Kanepi suudab taas päästa!

Schiavonel veel üks murdepall!

Kanepi päästab!

Schiavone saab murdepalli!

Kanepi juhib 40:30.

Kanepi teeb mängu teise topeltvea - seis eestlanna servil 15:15.

1:0. Suurepärane. Kanepi murrab!

Esimese murdepunkti Schiavone võidab - 30:40...

Kanepi saab teise seti alustuseks Schiavone servil kaks murdepalli!

Avaseti statistika on kurb - eestlanna sai vaid 10 punkti...

KÕIK! Avasett Schiavonele kuivalt 6:0. Kõigest 23 minutiga...

15:40. Schiavonel taas kaks murdepalli.

15:30 Kanepi servil.

juss: siit tuleb jube kiire pakk

0:5. Schiavone on jõudnud juba 19 minutiga avaseti võidust vaid ühe geimivõidu kaugusele.

Schiavone patustab samuti esimese topeltveaga ning seis on 40:40.

0:4. Kanepi annab taas oma servigeimi ära!

Esimese murdepalli suudab eestlanna päästa.

Kanepi teeb esimese topeltvea, seis 15:40 ja vastasel kaks murdepalli.

Kanepi on senisest 18st pallivahetust võitnud vaid neli...

Juba 0:30 Kanepi servil...

0:3. Itaallanna on alustanud väga kindlalt - juba kaheksa minutiga seis 3:0.

Schiavone juhib oma servigeimi 40:15.

0:2. Schiavone murrab!

Esimese murdepalli Kanepi päästab.

15:40 ja itaallannal kaks murdepalli!

Kanepi jääb 0:30 kaotusseisu...

0:1. Schiavone hoidis oma esimest servi.

Mäng on alanud!

Avasetis alustab servimist Schiavone.

Mängijad teevad veel sooja, peatselt peaks kohtumine algama.

Tere õhtust, tennisesõbrad! Juba kell 18 algab US Openi avaringi mäng Kaia Kanepi (WTA 418.) ja Francesca Schiavone (WTA 77.) vahel. Hilisõhtul tuleb väljakule ka Anett Kontaveit (WTA 29.), keda ootab kohtumine Lucie Safarovaga (WTA 37.)