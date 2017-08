Kaia Kanepi võitis kindlalt ja pääses US Openil kolmandasse ringi!

Naiste edetabelis 129. kohta hoidev Wickmayer sai esimeses ringis jagu ukrainlannast Lesia Tsurenkost 6:3, 6:1.

Kanepi ja Wickmayeri matš on viienda väljaku esimene kohtumine ehk algab Eesti aja järgi kell 18. Kanepile saab pöialt hoida meie otseblogi vahendusel.

Kaia Kanepi - Yanina Wickmayer

Äss ja matšpall.

Kanepil kolmas matšpall, kuid ka selle Wickmayer tõrjub.

Kanepi päästab - mäng tasa!

Wickmayeril murdepall!

Kanepi pääseb 40:15 ette, kuid Wickmayer päästab kaks matšpalli.

Marko: Uskumatu, Kaia sul on reaalselt võimalik neljandasse ringi jõuda. Nagu karjääri parim tulemus , tõesti nagu uskumatu

15:0. Kanepi alustab järjekordse ässaga!

dark knight: wickmayeri mäng on räbal, mis räbal, enamus ta ära antud murde olukordi on ta enda ebaõnnestunud äralöögid, kusjuures mitmel korral oli kaia juba nö mängust väljas

Kristo: Ma olen hämmingus kui head mängu Kaia mängib. Go-Go, Kaia!!

Juba 5:2, Kanepi murrab!

4:2. Kanepi lõpetab geimi ässaga!

Juba 40:0.

Kanepi pääseb ette 30:0.

kalev.kotsar@gmail.com: Äge

Kanepi on kuuest murdepallist realiseerinud kaks, Wickmayer pole oma kolmest võimalusest ühtegi suutnud ära kasutada.

3:2. Kanepi lööb järjekordse winneri ja realiseerib murdepalli!

Murdepall Kanepile!

30:30 Wickmayeri servil.

Äralöökide statistika:

2:2. Kanepi võitis neli pallivahetust järjest ja hoidis servi!

Kanepi päästab ka teise murdepalli! Eestlannalt juba 17. äralöök.

Kanepi päästab esimese murdepalli.

Ai-ai. Kanepi jääb 15:40 kaotusseisu...

fan: vaata www.BatmanStream.com

1:2. Wickmayer on taas kindel, loovutab vaid ühe punkti ja asub 2:1 juhtima.

1:1. Kanepi hoiab oma servi sama kindlalt.

Kristo: woow! Esimese servi õnnestumise protsent - 90% vägev!

0:1. Wickmayer alustas teist setti kindlalt.

leilinommela@hotmaqil.com: Kaia on väga tubli! Otsepilti ei leia kuidagi .

Teine sett on alanud Wickmayeri servigeimiga.

Avaseti statistika räägib selgelt Kanepi kasuks:

Kanepi võitis avaseti 6:4. Siiani väga kindel ja muljetavaldav mäng eestlanna poolt!

40:15 ja neljas settpall Kanepile!

Kanepi juhib oma servil 30:15.

Mängupaigas on selgelt liiga palavaks läinud, pausi ajal on märjad käterätid mängijatele suureks abiks.

5:4. Wickmayer saab lõpuks oma servigeimi võidetud.

Ässad siiani Kanepi kasuks 3:1, topeltvead Wickmayeri "kasuks" 1:0...

Wickmayer saab edu ja teeb siis topeltvea.

Wickmayer jääb avasetis mängu, päästes ka kolmanda murdevõimaluse.

Kolmas settpall Kanepile.

Wickmayer vastab äralöögiga ja päästab ka teise settpalli.

Kanepile teine settpall! Wickmayer lõi lihtsa volley auti.

Wickmayer lööb matši kuuenda winneri ja päästab murdepalli.

30:40 ja Kanepil settpall!

Wickmayeri servil 30:0 Kanepile.

Äralöökide ehk winnerite arvestuses juhib eestlanna 11:5.

5:3. Kanepi mängib geimi lõppu kindlalt - kolm äralööki järjest - ja hoiab servi.

Wickmayer saab esimese murdepalli, kuid Kanepi päästab selle.

30:0 Kanepile. Wickmayer tegi kaks sundimata viga järjest.

4:3. Wickmayer pääseb ehmatusega ja hoiab oma servi.

Paraku Kanepi seda realiseerida ei suuda, pallivahetus lõppeb võrgus.

Kanepi teenib murdepalli!

Wickmayer teeb sundimata vea, seis viigis.

Wickmayer juhib oma servil 40:30.

Senised servi kiirused:

4:2. Kanepi jätkab kindlalt ja hoiab servi. Eestlanna pole vastasele andnud veel ühtegi murdevõimalust.

Kanepi jääb 0:30 taha, kuid võidab siis kolm pallivahetust järjest.

Servi statistika:

3:2. Wickmayer võidab oma pallingugeimi.

Wickmayer spurdib 40:0 ette.

3:1. Suurepärane algus Kanepilt!

Kanepi lööb juba kolmanda ässa - 40:30.

Kanepi servil on jõutud seisuni 30:30.

maron: keda huvitab, siis mängu on võimalik vaadata www.fromsport.com ... otsige tennise USA openi ja kanepi rida üles ja head vaatamist !

dark knight: pilt kinnitab seda, mis vastased ka rääkinud ja kaia ise ka öelnud, et löök ja serv endiselt väga head ( kui õnnestuvad) , füüsis ei ole veel mängukoormustega harjunud

Statistika mängijate liikumise kohta:

2:1. Kanepi teenib murdepalli ja realiseerib selle!

Wickmayer jääb taas oma servil 0:30 kaotusseisu.

1:1. Kanepi lõpetab geimi ässaga.

40:15 Kanepile.

40:15 Kanepile.

Kanepi alustab kohe ässaga.

0:1. Wickmayer hoiab servi.

Wickmayer lööb tähtsal hetkel ässa.

Seis 40:40.

Kanepi pääseb juhtima 30:0, kuid teeb seejärel kaks viga.

Mäng algas! Avasetis alustas servimist Wickmayer.

Meenutame, et Wickmayer jõudis 2009. aastal US Openil poolfinaali, Kanepi parim saavutus on seitsme hooaja tagant, kui ta pääses veerandfinaali.

Kaia Kanepi soojendusel:

Ilm on päikseline, sooja on mängupaigas 25 kraadi. Üsna ideaalsed olud tennise mängimiseks.

Mängijad tulevad väljakule ja alustavad soojendusega.

Tere õhtust, tennisesõbrad! Alustuseks meenutame, mida rääkis Kaia avamängu võidu järel: http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/voidukas-kanepi-laheb-aega-enne-kui-end-kaima-saan?id=79356034