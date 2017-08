Kaia Kanepi US Openi avaringi mäng jäi vihma tõttu pooleli seisul 0:6, 4:2

Eile avapaugu saanud US Openi põhiturniiril pidid teisipäeval võistlust alustama ka Eesti tennisistid Anett Kontaveit (WTA 29.) ja Kaia Kanepi (WTA 418.). Paraku sai Kanepi vihma tõttu mängida vaid poolteist setti ning Kontaveit ei pääsenud üldse väljakule.

Kanepi kaotas itaallanna Francesca Schiavone (WTA 77.) vastu avaseti kõigest 23 minutiga 0:6, kuid teises setis hakkas eestlanna 4:2 eduseisus vihma sadama. Algselt lükati kohtumist mõne tunni võrra edasi, ent hiljem teatasid korraldajad, et kõik tänased mängud (v.a. peaväljakul katuse all) on homsele edasi lükatud.

Eesti esireket Kontaveit kohtub avaringis 37. kohta hoidva tšehhitari Lucie Safarovaga.