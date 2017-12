Kaia Kanepi skandaalsed pihtimused on jõudnud Soome meediasse

Soome ajaleht Ilta-Sanomat on avaldanud Kaia Kanepi elulooraamatust katkendi, kus Eesti läbi aegade parim naistennisist räägib oma piinavast suhtest treener Silver Karjusega.

Eesti meediast refereeritud raamatukatkend räägib Kanepi, kuidas Karjus ähvardas teda USA turnee ajal ära tappa.

"Tund pärast maandumist läheme me uuesti tülli. Ta tuleb mu hotellitoa ukse taha, karjub ja ähvardab mind ära tappa. Kristjan (füsioterapeut Kristjan Prüüs - toim.) ei saa mind kahjuks kaitsta, sest ta on Eestis. Ta püüab Silverit rahustada ja koju tagasi kutsuda skaibi teel, aga Silver pole nõus lahkuma. "Siia koos tulime ja siit koos ka läheme," kordab ta aina," kirjeldab Kanepi.

Kuvatõmmis Ilta-Sanomate artiklist.

"Paar päeva pärast kodumaale naasmist, 28. märtsil 2012 avaldan ma oma kodulehel teate: "Kaia ja tema senine tennisetreener Silver Karjus ei jõudnud edasistes tingimustes kokkuleppele ning on seetõttu otsustanud omavahelise koostöö lõpetada. Mõlemad leidsid, et hetkel edasi minna ei saa, midagi siiski välistamata, aga seda juba kaugemas tulevikus.""

Ilta-Sanomat märgib ära, et Kanepi vahepeal katkenud karjäär on tänaseks uue hoo sisse saanud. Ta on maailma 100. reket, jõudnud tänavu US Openil veerandfinaali ning võitnud aastaga auhinnarahades veidi üle poole miljoni dollari.