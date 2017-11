Kaia Kanepi paljastab raamatus, et magas nii treener Luzgini kui ka Karjusega

Täna õhtul poelettidele jõudnud Kaia Kanepi elulooraamat "Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel" on juba parajalt skandaali tekitanud. Muu hulgas on raamatus read, mis kirjeldavad, kuidas treener Silver Karjus talle hotellitoas voodisse puges ning kuidas tal oli armukesesuhe Andrei Luzginiga.

Kanepi alustab Karjust puudutavat lõiku kirjeldusega ühel Prantsusmaa ITF-i turniiril toimunud vahejuhtumist, kus ta WC-kabiinis istudes kuulis, kuidas Karjus teda seljataga sajatas: "Krt, tra, sa vana kuradi lits, vaheta ometi see nui ära!"

Kaia oli šokeeritud, kuid vahetas katkiste keeltega reketi ära. Kuid üks asi ei andnud talle siiski rahu.

"Rahapuuduse tõttu olen ma sunnitud sellel turniiril Silveriga ühes toas elama. Aga juba esimesel päeval, kui ma parajasti lõunauinakut teen, poeb ta minu voodisse. Ma ei ole Silverisse armunud ja mul pole tema kui mehe vastu õigupoolest mingeid soojemaid tundeid, aga ma lasen sellel siiski sündida. Mu elus pole juba ammu ühtki lähedast inimest olnud. Silveri sõim ja eriti litsiks sõimamine riivab mind seetõttu eriti valusasti."

Nende kahe vahejuhtumi tõttu läksid Kanepi ja Karjuse teed 2012. aasta märtsis lahku. 2010. aastal palgatud Karjus aitas Kanepi kahe WTA turniiri võiduni ning nende koostöö ajal jõudis Kaia Wimbledoni ja US Openi suure slämmi turniiridel veerandfinaali.

Aastaid varem läksid sama rada pidi - tegelikult isegi tõsisemat teed - Kanepi suhted treener Luzginiga.

"Alates 2005. aasta viimasest turniirist Dubais pole me Andreiga ainult sõbrad. Ma ei tea, kuidas see juhtus - see lihtsalt läks nii -, aga ilmselt juhtus see isegi minu algatusel. Mäletan igatahes, kuidas ma kord rongis Andrei najale tukkuma jäin ja käed talle poolunes ümber kaela panin," kirjeldab Kanepi.

"See suhe närib pidevalt mu hinge. Andreil on elukaaslane ja laps. Ta pole küll ametlikult abielus, kuid ikkagi ei tohiks ma seda teha. See on minu usu vastu."

Raamatus on ära toodud ka Luzgini kommentaar: "Kui see välja tuli, siis ma lõpetasin kõik ära. Lõpetasin töö Kaia treenerina ja läksin ka kodust ära. Mul oli raske ja ma sain aru, et see segab ka mängijat, ta tunneb selle ära."

Luzgin oli Kanepi treener aastatel 2003-2007.