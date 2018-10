Kaia Kanepi otsustas hooaja lõpetada: vajan pikemat ravipausi

"Soovisin üle mitmete aastate mängida ka Aasias WTA turniiridel ja teistel aastalõputurniidel, kuid mul ei ole võimalik seda teha. Mul on sellest väga kahju," teatas Kanepi Facebookis.

"Juba enne US Openit segama hakanud vigastus ei ole kahjuks siiani täielikult taandunud ja selleks, et uuele hooajale tervena vastu minna, on vaja pikemat ravipausi. Järgmisena loodan võistelda Austraalias," lisas 33-aastane Kanepi.