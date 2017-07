Kaia Kanepi naaseb Wimbledoni järel võistlustulle, ees ootab kohtumine tugeva vastasega

Viimati Wimbledoni tennsieturniiri kvalifikatsioonis osalenud Kaia Kanepi (WTA 549.) asub taas võistlustulle. Eestlanna osaleb Rumeenia pealinnas Bukarestis toimuval BRD Openil.

Kanepi andis oma Facebooki lehel teada, et tema esimeseks vastaseks Rumeenias on kogenud hollandlanna Arantxa Rus (WTA 157.). Avamänguks tuleb Kanepi väljakule juba laupäeval.

26-aastane hollandlanna on karjääri tippajal olnud maailma edetabelis parimal juhul 61. kohal (2012. aasta 13. augustil). Suurturniiridest on tal kõige paremini läinud 2012. aasta Prantsusmaa lahtistel, kus ta jõudis neljandasse ringi.