Kaia Kanepi murdis kindla võiduga US Openi põhiturniirile

Maailma edetabelis 420. kohal asuv Kanepi alustas eelvõistluse otsustavat mängu kohe servimurdega ning pääses juba 21 minutiga 5:1 juhtima. Lõpuks kuulus esimene sett eestlannale skooriga 6:2. Teist setti alustas Kanepi samuti murdega ja hoidis nappi edu lõpuni.

Kanepi lõi 64 minutit kestnud matšis kaks ässa, tegi kaks topeltviga (vastane 0/3) ning realiseeris kuuest murdepallist pooled. 31-aastane Hsieh (WTA 101.), kes oli veel neli hooaega tagasi maailma 23. reket, sai matši jooksul vaid kaks murdepalli, ent ei suutnud neist kumbagi realiseerida. Mängu üldpunktid jäid 62:45 eestlanna kasuks.

Kanepi ja Hsieh olid varem omavahel kohtunud kahel korral: nii 2010. aastal Cincinnatis kui 2015. aastal Wimbledonis jäi peale taiwanlanna.

Lisaks Kanepile mängib tänavu US Openi põhiturniiril Anett Kontaveit, kellel on 26. asetus.

KÕIK! Kanepi võidab teise seti 6:4 ja pääseb US Openi põhiturniirile!

40:0.

30:0 Kanepile, veel kaks punkti vaja...

5:4. Hsieh hoiab pallingut, tund aega on mängitud.

Hsieh pääseb oma servil 40:0 ette.

5:3. Kanepi jõuab matšivõidust ühe geimi kaugusele.

Hsieh suudab viigistada - 40:40.

Teise ässa löönud Kanepi juhib 40:15.

4:3. Hsieh vähendab vahet.

4:2. Kanepi hoiab pallingut.

Kanepi juhib 40:30.

3:2. Hsieh hoiab oma servigeimi.

3:1. Kanepi on oma servil kindel.

40:15 ja geimpall.

Kanepi juhib oma servil 30:0.

2:1. Hsieh hoiab oma pallingut.

Hsieh juhib 40:30.

2:0. Kanepi hoiab oma servi.

Kanepi päästab murdepalli!

Murdepall Hsiehile!

Kanepi lööb matši esimese ässa - seis viigis 30:30.

Kanepi servil seis 15:15.

1:0! Kanepi alustab teist setti murdega!

Hsieh alustas teises setis servimist ja jäi kiiresti 0:40 kaotusseisu!

Avaseti statistika: mängu üldpunktid Kanepile 31:20, murdepalle realiseeris eestlanna 5-st 2, Hsieh ühest null.

KÕIK! Kanepi võidab avaseti 29 minutiga 6:2.

Kanepi juhib 40:15. Kolmas settpall.

Kanepi servil on jõutud 15:15-ni.

5:2. Hsieh hoiab pallingut ja jääb avasetis mängu.

Nüüd saab geimpalli Hsieh.

Hsieh suudab ka teise settpalli päästa.

dark knight: Eilsest mängust lühikommentaar naiste tennise foorumist Kaia Kanepi def. (30) Louisa Chirico 5-7 7-5 6-2 - Court 17 The only problem with Court 17 is that you're isolated from the other courts. Alas, this was a good match. Louisa has a very solid backhand and she was hitting it well throughout the match. Kaia came into the match as it progressed and took time away from Louisa, especially on the forehand side. After that close first set, Kaia blew a 4-0 lead and was one game away from the exit. She was able to regroup, winning 9 of the last 11 games with some really good ball-striking, especially on the forehand side and she was holding serve easily. I was sitting by Kaia's mom (and her coach, I believe) and she went over to her five times and she kept telling her "favorite serve", "step into the ball", "take your time". She pretty much followed the gameplan the last set and a half, especially on serve. Louisa was rushed and therefore, the result of this match (she needs time to set up the forehand). The lights were on AT 11AM! . Someone from the tournament came out and eventually they were turned off.

Teine settpall Kanepile.

Hsieh päästab ja jääb veel avasetis mängu.

Settpall Kanepile!

Taiwani tennisist suudab viigini jõuda - 30:30.

Hsieh on taas raskustes - oma servil jääb 0:30 kaotusseisu.

5:1. Kanepi on juba 21 minutiga jõudnud avaseti võidu lävele.

Kanepile geimpall.

Kanepi viigistab 30:30-le.

Hsieh pääseb Kanepi servil juhtima 30:15.

4:1. Hiilgav algus - Kanepi murdis juba teistkordselt!

Kanepil kolm murdepalli!

Hsieh teeb teise topeltvea ja jääb 0:15 kaotusseisu.

Kohe ka kolmas topeltviga otsa ning Taiwani mängija kaotusseis kasvab 0:30-ni.

3:1. Kanepi oli raskustes, kiuid hoidis pallingut.

Kanepi päästab murdepalli!

Ai-ai! Hsieh saab esimese murdepalli.

40:30 Kanepile.

30:15 eestlannale.

Kanepi servil on jõutud seisuni 15:15.

dark knight: huvitaval kombel on kaia kihlvedudes märgitud favoriidiks ja päris korralikult, kuigi omavahelised mängud seni vastase kasuks. Ju nimi loeb, ihiii

2:1. Hsieh on teises servigeimis kindel ja hoiab pallingut.

30:15 Hsiehile.

2:0 Kanepile. Eestlanna hoidis oma esimest pallingut ülikindlalt, loovutamata vastasele ainsatki punkti.

Kanepi võidab oma servil kaks esimest pallivahetust ja juhib 30:0.

Teist enam mitte ja Kanepi alustab kohe murdega! 1:0 eestlannale.

Taiwani tennisist päästab esimese murdepalli.

Kanepi juhib 40:15, kaks murdepalli!

Hsieh teeb kiiresti esimese topeltvea.

Mäng algas!

Mängijad teevad veel sooja.

Avasetis alustab servimist Su-Wei Hsieh, kellel on kvalifikatsioonis kõrgeim asetus.

Tere õhtust! Peagi alustab Kaia Kanepi US Openi eelvõistluse otsustavat mängu Su-Wei Hsiehi (WTA 101.) vastu.