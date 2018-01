Kaia Kanepi: mängisin tõbisena, tulin ilma soojenduseta väljakule

Brisbane'i tenniseturniiri veerandfinaalis maailma neljandale reketile Karolina Pliškovale 6:3, 5:7, 1:6 kaotanud Kaia Kanepi rääkis, et on viimased kaks päeva olnud tõbine.

"Mängisin haigena," tunnistas Kanepi telefonitsi Eesti ajakirjanikele.

"Sain omad võimalused võitmiseks, aga ei kasutanud neid ära. Teise seti keskel hakkasin väsima. Eile mängisin palavikuga, aga see andis eriti täna enesetundele tunda. Ilmselt on mingi viirus sees. Füüsis on korras, aga probleem oli haigusest tingitud nõrkus. Energiat enam ei jätkunud. Tulin otse voodist väljakule, ei teinud isegi soojendust."

"Teise seti keskpaigast väsisin ja sellega hakkas ka vaim lagunema. Kahjuks ei töötanud ka esimene serv. Ma ei tea, kas energiapuuduse tõttu. Proovisin küll, aga pall ei läinud lihtsalt sisse," jätkas Kanepi, kes tõuseb uuel nädalal maailma edetabelis 99. kohalt praeguse seisuga 79. reale.

"Mingil määral annab see enesekindlust, kui tead, et ei ole sada protsenti valmis, aga suudad maailma esikümne mängijaga korralikult võidelda. Teisalt lubas kehv enesetunne mul märksa vabamalt mängida, nii et sellega on nii ja naa."

Eesti teine reket lisas, et läheb Brisbane'ist otse Austraalia lahtiste toimumispaika Melbourne'i, kuigi varem oli plaanis ka Sydney turniiril osaleda.

"Kuna sain niivõrd palju mänge, siis Sydney turniirilt võtsin ennast maha. Lähen otse Melbourne'i, puhkan veidi, et energiat oleks rohkem ja siis hakkan treenima. Leian, et minu seis on praegu väga hea, aga treeninguga saab seda veel paremaks teha," sõnas ta.