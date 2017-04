Kaia Kanepi: loodan naasta juuni alguses Saksamaal

"Olen viimasel ajal tennisetrenne teinud neli ja füüsilist Indrek Tustiti juhendamisel kuus korda nädalas. Laupäeval lähen kuuks ajaks Lõuna-Aafrikasse harjutama. Praeguste plaanide kohaselt loodan taas mängida 5. juunil Saksamaal algaval 25 000 dollarilise auhinnafondiga turniiril, kuhu olen saanud wild card'i," sõnas Kanepi äsjasel pressikonverentsil.

Ta märkis, et kaua muret valmistanud kannad kannatavad praeguseid treeningkoormusi kenasti, samuti pole enam märku andnud teine mullune mure ehk mononukleoosist tingitud väsimus. Konkreetseid eesmärke ei taha Kanepi esialgu siiski veel kõva häälega välja öelda.

"Praegu on mu peamine soov kogeda taas tenniseväljakul võimalikult palju häid tundeid. Ma ei saa täna mõelda, kus tahan olla poole aasta pärast," tõdes karjääri tippaegadel maailma teise kümnesse kuulunud ja suurturniiride veerandfinaalidesse jõudnud Kanepi.

Samas tunnistas ta: kuna ühtki toetajat tal pole, on kaugeid plaane hetkel samuti võimatu teha. "Ilma sponsori(te)ta ei ole võimalik kaua vastu pidada. Samuti tahan kindlasti enda kõrvale püsivat tennisetreenerit - üks inimene on ka selgelt silmapiiril, aga tema nime ei ole täna võimalik välja hõigata. Ka see sõltub rahast," lausus Kanepi, lisades, et võimalik abiline on välismaalane.