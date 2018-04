Kaia Kanepi jõudis Stuttgarti põhiturniirist vaid ühe võidu kaugusele!

Põhiturniirile pääsuks tuleb Eesti teisel reketil alistada veel üks vastane, kelleks on 24-aastane kasahhitar Zarina Diyas (WTA 48.).

Tund ja 11 minutit kestnud mängu jooksul lõi Kanepi 4 serviässa ja tegi 2 topeltviga. Jastremskal kogunes 8 ässa ja 5 topeltviga. 11-st murdepallist realiseeris Kanepi 4, vastasel tekkis 5 murdevõimalust, milles ta kasutas ära vaid ühe. Kõikidest punktidest võitis Kanepi 66, Jastremska 55.

Kaia Kanepi - Dajana Jastremska

Kanepi võidab kohtumise 6:2, 6:4! Põhiturniirile pääsemiseks tuleb alistada veel üks vastane, kelleks on 24-aastane kasahhitar Zarina Diyas (WTA 48.).

Veel üks matšpall...

Esimese matšpalli Jastremska päästab.

Kanepil matšpall.

40:40 Teine murdepall samuti päästetud!

30:40 Esimese murdepalli Kanepi päästab

15:40 Ukrainlannal kaks murdepalli...

15:30 Kanepi võtab järgi.

0:30 juba ukrainlannale.

Jastremska läheb Kanepi servigeimis 0:15 ette.

5-4 Ukrainlanna hoidis oma pallingut nulliga.

5-3 Kanepil oma servi hoidmisega suuri probleeme ei teki. Ukrainlannale kingiti vaid üks punkt.

4-3 Jastremska hoidis oma servi nulliga.

4-2 Kanepi hoidis oma servi. Ukrainlanna sai siin kaks punkti kätte.

3-2 Jastremska hoiab oma servi. Kanepi sai kaks punkti kätte.

3-1 Jastremska murrab esimest korda teise murdepalli pealt, esimene neist oli tal seisul 30:40.

3-0 KANEPI MURRAB NULLIGA! Jastremka ei võitnud oma pallingul punktigi.

2-0 Kanepi hoidis oma servi, loovutades vastasele vaid ühe punkti.

1-0 Kanepi alustab teist setti servimurdega, realiseerides tasavägises geimis teise murdepalli.

6-2 Kanepi hoiab oma servi ja võidab esimese seti kindlalt!

5-2 KANEPI MURRAB TAAS! Teine servimurre järjest, Jastremska sai vaid ühe punkti.

Jastremska on löönud juba 6 serviässa, aga teinud ka 4 topeltviga. Kanepi on löönud vaid ühe ässa.

4-2 Enda servigeimi hoiab Kanepi nulliga.

3-2 KANEPI MURRAB! Kuuenda murdepalli realiseerib Kaia ära.

Käimas on pingeline geim, kus Kanepil on olnud juba neli murdevõimalust, aga Jastremska on need kõik päästnud.

2-2 Kanepi läks oma servigeimi 40:15 juhtima, kuid ukrainlanna jõudis 40:40-ni. Kanepi suutis seejärel ühe murdepalli päästa ja läbi raskuste pallingut hoida.

1-2 Yastremska mängib teise väga kindla servigeimi järjest, võites sellegi nulliga.

1-1 Kanepi hoidis samuti oma servi, vastane sai kaks punkti kätte.

Peame siiski vabandama. Skoorisüsteemis oli servija valesti märgitud. Ukrainlanna hoidis hoopis oma servi nulliga.

0-1 Kanepi loovutab oma servigeimi nulliga.

0:40 Ukrainlannal on kohe alguses kasutada kolm murdepalli.

Mäng on alanud. Kanepi on oma servil jäänud 0:30 taha.

Kanepit peetakse kihlveokontorites kindlaks favoriidiks. Tema koefitsent erinevates portaalides varieerub 1.59-st 1.65-ni, samas kui ukrainlanna koefitsendiks pakutakse 2.15-2.43.

Kanepi on saanud servimisõiguse. Järelikult käib juba soojendus ja matš on kohe algamas.

Kuigi eelmine mäng sel väljakul on ammu lõppenud, siis pole Kanepi ja Jastremska kohtumine veel alanud. Livescore lehtedel on see edasi lükatud 17.15-le.