Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit kohtuvad novembris Saku suurhallis

21. novembril leiab Saku suurhallis aset sõumatš Eesti kahe parema tennisisti Kaia Kanepi (WTA 105.) ja Anett Kontaveidi (WTA 34.) vahel.

"Ma arvan, et see on päris põnev nii meile kui teistele. Ma ei tea, kas me üldse kunagi kohtunud oleme," rääkis Kanepi Kanal 2 "Reporteri" saates.

Kontaveit teadis meenutada, et naised on vastamisi läinud vaid korra Tallinnas. Rahvusvahelistel turniiridel pole loos Eesti tennisetippe kokku viinud.

Favoriiti ei tahtnud kumbki naistest nimetada. "Ma jätaks sellele praegu vastamata," ütles Kanepi. "Minu käest ei tohi küsida vist sellist küsimust," naeris Kontaveit.

Eesti Meedia tennise karikavõistluse auhinnafond on märkimisväärne. Võitja saab 50 000 eurot, kaotaja 30 000.

